​Wicepremier, a także minister spraw wewnętrznych i pełniący obowiązki szefa dyplomacji Czech Jan Hamáček od tygodnia wiedział o tym, że rosyjscy agenci mogli być zamieszani w eksplozję składu amunicji we Vrběticach. Mimo to wciąż chciał polecieć do Moskwy, by negocjować dostawę szczepionki przeciwko Covid-19 Sputnik V.

