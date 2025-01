36-letni czynny żołnierz sił specjalnych - to właśnie on wynajął Teslę Cybertruck, która eksplodowała w środę pod hotelem Donalda Trumpa w Las Vegas. Informację podała w czwartek CNN. Nie ustalono jednak na razie, czy to on zginął w eksplozji.

Miejsce eksplozji Tesli - wejście do hotelu Donalda Trumpa w Las Vegas / Mikael Ona/ZUMA Press Wire/Shutt / East News Teslę, która wybuchła pod hotelem Trumpa, wynajął żołnierz sił specjalnych W środę przed budynkiem hotelu w Las Vegas należącym do Donalda Trumpa doszło do spektakularnej eksplozji. Wybuchło elektryczne auto terenowe Cybertruck, produkowane przez firmę Tesla. W aucie były fajerwerki i zbiorniki z paliwem . Zginęła jedna osoba, a niezagrażające życiu obrażenia odniosło siedem osób. W czwartek stacja CNN - powołując się na przedstawicieli władz - podała, że Tesla była wynajęta przez 36-latka. Mężczyzna był żołnierzem "zielonych beretów". Stacjonował w Niemczech wraz z 10. oddziałem jednostek specjalnych. Przebywał na urlopie w USA i miał wypożyczyć samochód w Kolorado. Oto jak wyglądała eksplozja. Nie jest dotąd jasne, czy to 36-latek zawiózł Cybertrucka pod drzwi hotelu Trumpa w Las Vegas i zdetonował znajdujące się w pojeździe fajerwerki i zbiorniki z paliwem. Tożsamość kierowcy, który zginął w wybuchu nie została jeszcze ustalona. Szef Tesli i przyjaciel Donalda Trumpa Elon Musk skomentował zdarzenie Do sprawy eksplozji odniósł się już Elon Musk - szef Tesli i bliski współpracownik Donalda Trumpa. Jak zauważył, sprawca "źle wybrał sobie pojazd", bo Cybertruck ograniczył eksplozję i skierował ją w górę. "Szklane drzwi hotelu nie zostały rozbite" - zauważył. We wpisie na X zapewnił, że wszystkie automatycznie zbierane parametry pojazdu były prawidłowe do momentu wybuchu. Na fakt, że budowa pojazdu ograniczyła potencjalne zniszczenia, zwracał uwagę na konferencji również Kevin McMahill z policji w Las Vegas. Prezydent USA Joe Biden powiedział z kolei, że śledczy badają, czy eksplozja pod hotelem Trumpa jest powiązana z noworocznym zamachem sympatyka Państwa Islamskiego w Nowym Orleanie . Zobacz również: ISIS nigdy nie przestało działać. Teraz przekształca się w coś nowego Zamachowiec z Nowego Orleanu był byłym żołnierzem oraz podobnie jak mężczyzna, który wypożyczył Teslę, również wynajął elektrycznego pickupa (Forda F-150 Lightning) za pomocą tej samej aplikacji mobilnej, Turo.