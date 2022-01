Niedziela, 3 kwietnia 2022 rok. To termin wyborów parlamentarnych na Węgrzech, które odbędą się jednocześnie z referendum na temat "ustawy o ochronie dzieci" - poinformował we wtorek prezydent kraju Janos Ader. W praktyce pytania mają dotyczyć edukacji dotyczącej orientacji seksualnej czy zmiany płci.

Premier Węgier Viktor Orban podczas konferencji prasowej po spotkaniu szefów rządów V4 w Budapeszcie - listopad 2021 / Leszek Szymański / PAP

Ader podkreślił, że wyznaczył termin wyborów na najwcześniejszy możliwy termin przewidziany prawem. Zgodnie z węgierską ordynacją kampania rozpocznie się oficjalnie 12 lutego.

Cztery pytania w referendum

Jednocześnie z wyborami odbędzie się referendum, w którym Węgrzy odpowiadać będą na następujące pytania:

Czy opowiada się Pan/i za tym, by w instytucjach oświatowych były organizowane dla nieletnich dzieci bez zgody rodzica zajęcia prezentujące seksualne orientacje?

Czy opowiada się Pan/i za tym, by wśród nieletnich dzieci popularyzowano operacje zmiany płci?

Czy opowiada się Pan/i za tym, by nieletnim dzieciom okazywano bez ograniczeń seksualne treści medialne mające wpływ na ich rozwój?

Czy opowiada się Pan/i za tym, by dzieciom pokazywano treści medialne prezentujące zmianę płci?

Premier Viktor Orban wyraził przekonanie, że referendum jest potrzebne, gdyż "Bruksela domaga się zmiany ustawy o oświacie oraz przepisów dotyczących ochrony dzieci".

Komisja Europejska kontra Węgry

Parlament Węgier przyjął 15 czerwca ustawę, zgodnie z którą szkolne zajęcia podejmujące kwestie seksualności nie mogą "propagować" kwestii korekty płci ani homoseksualizmu. Takie zajęcia poza pedagogami szkolnymi będą mogły prowadzić tylko osoby i organizacje wpisane do oficjalnego rejestru. Ponadto państwo ma "chronić prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia". W ustawie zakazano też udostępniania osobom poniżej 18. roku życia treści pornograficznych, a także popularyzujących korektę płci zapisanej w chwili urodzenia.

Komisja Europejska wszczęła w związku z ustawą postępowanie o naruszenie prawa UE przeciwko Węgrom "w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ". Jak podała KE, ustawa określa "szereg restrykcyjnych i dyskryminacyjnych środków", a w szczególności m.in. zakazuje dostępu lub ogranicza dostęp osobom poniżej 18. roku życia do treści, które promują i przedstawiają tzw. rozbieżność w stosunku do tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia, zmianę płci lub homoseksualizm.

Węgierska reforma jest już kolejną zmianą uderzającą w społeczność osób LGBT. W 2020 roku przyjęto zmiany zakazujące adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.



Mimo tych agresywnych zmian na Węgrzech wciąż pary jednopłciowe mogą zawrzeć związek partnerski. Przysługują im niemal te same prawa co małżeństwom, poza możliwością adopcji dzieci, przyjęcia nazwiska partnera czy prawa do refundacji zapłodnienia in vitro.

Rząd kontra zjednoczona opozycja

W wyborach parlamentarnych rządzący od 2010 r. na Węgrzech Fidesz po raz pierwszy zmierzy się ze zjednoczoną opozycją, która wystawi w każdym okręgu wyborczych tylko jednego kandydata przeciw kandydatowi Fideszu lub jego koalicyjnego partnera Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP).

Sześć partii tworzących zjednoczoną opozycję to: Węgierska Partia Socjalistyczna (MSZP), narodowy Jobbik, ekologiczna partia Polityka Może Być Inna, liberalne Momentum, Koalicja Demokratyczna (KD) oraz liberalno-ekologiczny Dialog. Partie te wyłoniły też wspólnego kandydata na premiera, którym został Peter Marki-Zay - niezależny, konserwatywny burmistrz miasta Hodmezoevasarhely przy granicy z Rumunią.

Ostatnie sondaże wskazują na spadek poparcia opozycji i wyprzedzenie jej przez Fidesz. Według opublikowanego w poniedziałek sondażu Instytutu Nezoepont na Fidesz i KDNP głosowałoby obecnie 50 proc. ankietowanych, zaś na zjednoczoną opozycję 43 proc.