​Węgierski parlament uchwalił ustawę zakazującą dystrybucji materiałów o homoseksualizmie i osobach transpłciowych w szkołach.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ustawa została przyjęta we wtorek głosami rządzącego Fideszu oraz opozycyjnego, nacjonalistycznego Jobbiku. Przeciwko zmianom protestowały tysiące Węgrów.

W ustawie zapisano, że szkolne zajęcia podejmujące kwestie seksualności nie mogą propagować zmiany płci ani homoseksualizmu. Takie zajęcia poza pedagogami szkolnymi będą mogły prowadzić tylko osoby i organizacje występujące w oficjalnym, aktualizowanym rejestrze. Jak wskazują media, takie przepisy uderzają w niezależne organizacje pozarządowe, które mogą do rejestru nie trafić.

Ponadto w ustawie zapisano, że państwo chroni prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia.

Przepisy zabraniają także dystrybucji materiałów, które traktują o homoseksualizmie i transpłciowości lub zawierają pornografię, osobom poniżej 18. roku życia.

Jednocześnie stacje telewizyjne zostały zobowiązane do wprowadzenia oznaczenia wieku "18+" w filmach, które podejmują kwestię homoseksualizmu lub transpłciowości. Takie filmy będą mogły być wyświetlane w telewizji w godzinach od 22 do 5.

Ustawa zaostrza także kary za pedofilię i wprowadza m.in. rejestr osób, które dopuściły się przestępstw seksualnych wobec dzieci. Spis będzie ogólnodostępny, a osoby znajdujące się w rejestrze nie będą mogły pracować w szkołach, ochronie zdrowia czy większości placówek rozrywkowych. Nie będą mogły także sprawować kierowniczych stanowisk politycznych.

"Harry Potter" z czerwonym kółeczkiem

Liczne organizacje i aktywiści wskazują, że po przyjęciu ustawy takie filmy jak "Harry Potter" czy "Dziennik Bridget Jones" będą mogły być pokazywane wyłącznie osobom powyżej 18. roku życia. Problemem w telewizji i w filmach - według ustawy - będą także tęczowe flagi.

Także duże firmy nie będą mogły przedstawiać reklam, w których solidaryzują się z osobami homoseksualnymi. W 2019 roku głośna była kampania reklamowa Coca-Coli z parami jednopłciowymi, którą krytykowali członkowie Fideszu i nawet nawoływali do bojkotu produktów.

Związki partnerskie wciąż legalne

To już kolejna reforma na Węgrzech uderzająca w społeczność osób LGBT. W zeszłym roku przyjęto zmiany zakazujące adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

Mimo tych agresywnych zmian na Węgrzech wciąż pary jednopłciowe mogą tam zawrzeć związek partnerski. Przysługują im niemal te same prawa co małżeństwom, poza możliwością adopcji dzieci, przyjęcia nazwiska partnera czy prawa do refundacji zapłodnienia in vitro.