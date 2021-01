FBI aresztowało w środę mężczyznę, który 6 stycznia podczas zamieszek na Kapitolu nosił bluzę z napisem „Obóz Auschwitz - Praca Czyni Wolnym”. Został zwolniony bez kaucji i ma się zgłosić do sądu w przyszłym tygodniu.

Według stacji NBC biuro szeryfa federalnego zatrzymało 56-letniego Roberta Keith Packera z Newport News, w stanie Virginia i umieściło go w areszcie w więzieniu Western Tidewater. Nakaz aresztowania, zawierał zarzuty o "wtargnięcie i przebywanie w gmachu o ograniczonym dostępie oraz świadomy zamiar utrudniania lub zakłócenia (...) działalności rządowej".

Doniesienie o przestępstwie, które złożył agent specjalny FBI Paul Fisher zawierają dwa zdjęcia Packera w koszulce "Obóz Auschwitz - Praca Czyni Wolnym" z wyjaśnieniem, że został w niej sfotografowany podczas zamieszek.



"Zdjęcie brodatego białego mężczyzny w koszulce z długim rękawem z napisem 'Obóz Auschwitz' było jednym z najbardziej uderzających zrobionych podczas zamieszek w zeszłym tygodniu na Kapitolu, kiedy tłumy podburzone przez prezydenta Donalda Trumpa szturmowały budynek (Kongresu" - pisze na swej stronie internetowej NBC.



Sąsiedzi odwracają się od 56-latka

Sędzia pokoju (sędzia najniższego stopnia, któremu podlegają sądy najniższej instancji) w Norfolk, w stanie Virginia orzekł, że mężczyzna zostaje zwolniony bez konieczności uiszczenia kaucji.



Podczas przesłuchania Parker nie powiedział nic poza potwierdzeniem swej tożsamości i wyrażeniem zgody na warunki zwolnienia. Nakazano mu, by trzymał się z dala od Waszyngtonu. Ma się zgłosić na następną rozprawę wyznaczoną na przyszły wtorek.



Lokalne radio WGN cytuje wypowiedź mieszkanki Hampton, w Virginii, Sydney Cohen, której posesja sąsiaduje z niezabudowaną działką należącą do Parkera. Potwierdziła, że jest tym samym człowiekiem, którego przedstawia fotografia.



Kiedy nosisz bluzę, która gloryfikuje okrucieństwa II wojny światowej przeciwko narodowi żydowskiemu i innym ludziom, to naprawdę rani serce - powiedziała Cohen dodając, że nie zamierza więcej rozmawiać z Parkerem.