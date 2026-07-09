„Ważny komunikat dotyczący bezpieczeństwa”. Ambasada RP apeluje

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„Nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia MSZ RP dla Kataru: 'Nie podróżuj'. Obejmuje ono również podróże tranzytowe przez Katar. W razie sytuacji nagłej wymagającej pilnej interwencji konsula, telefon alarmowy Ambasady RP w Dosze to: +974 3368 0766, a katarski numer alarmowy: 999” - przypomina placówka w Dosze. Komunikat jest pokłosiem tego, że - jak powiedział CNN przedstawiciel amerykańskich władz - zawieszenie broni z na linii USA-Izrael-Iran „przynajmniej tymczasowo przestało obowiązywać”.

Nowy komunikat ambasady Polski w Dosze

„W związku z utrzymującą się napiętą sytuacją bezpieczeństwa w regionie oraz wydanym dzisiaj przez władze katarskie komunikatem o podwyższonym poziomie zagrożenia, Ambasada RP w Dosze przypomina obywatelom polskim przebywającym w Katarze o konieczności zachowania szczególnej ostrożności oraz ścisłego stosowania się do zaleceń właściwych władz i służb. Nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia MSZ RP dla Kataru: „NIE PODRÓŻUJ”. Ostrzeżenie to obejmuje również podróże tranzytowe przez Katar” - ogłoszono w czwartkowy poranek.

Przedstawiciele ambasady dodali, że proszą o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów władz katarskich, MSZ RP, przewoźników oraz Ambasady RP w Dosze.

W przypadku istotnych zmian w sytuacji bezpieczeństwa będziemy publikować kolejne komunikaty.

„W razie sytuacji nagłej wymagającej pilnej interwencji konsula: telefon alarmowy Ambasady RP w Dosze: +974 3368 0766, katarski numer alarmowy: 999” - przypomniano.

W następstwie wspólnej operacji wojskowej Izraela i USA, wymierzonej w cele na terenie Iranu - rozpoczętej 28 lutego - oraz odwetowych ataków Iranu w regionie, szereg państw zamknęło swoją przestrzeń powietrzną, a linie lotnicze odwołały loty z powodu obaw o bezpieczeństwo i zakłóceń na kluczowych trasach lotniczych w obliczu eskalacji konfliktu.

Konflikt na Bliskim Wschodzie nie gaśnie. Rozejm nieaktualny?

18 czerwca w Wersalu prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem, w którym - według doniesień - były zapisy o:

natychmiastowym otwarciu cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową,

rozpoczęciu 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji,

odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu.

W środę, 8 lipca, amerykańskie siły rozpoczęły jednak kolejną serię ataków na Iran. Poinformowało o tym Dowództwo Centralne armii USA.

„Na rozkaz naczelnego dowódcy siły rozpoczęły dodatkowe uderzenia na Iran, aby jeszcze bardziej ograniczyć jego zdolność do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Stany Zjednoczone pociągają Iran do odpowiedzialności za niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i ich cywilnych załóg, które swobodnie poruszały się po kluczowym, międzynarodowym szlaku wodnym” - napisało dowództwo w komunikacie.

Trump oświadczył, że trwające amerykańskie ataki na cele w Iranie są odwetem za irańskie uderzenie w statki handlowe. Wracając ze szczytu NATO w Ankarze poinformował, że do amerykańskich władz „dzwonili Irańczycy, którzy bardzo chcą zawrzeć deal”.