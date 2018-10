Homoseksualizm i potrzeba towarzyszenia osobom o takiej orientacji był jednym z tematów kolejnego dnia obrad synodu biskupów na temat młodzieży w Watykanie - poinformowano na briefingu w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. Jak podano, w czasie dyskusji ojców synodalnych we włoskiej grupie językowej podjęty został temat "specjalnej uwagi i towarzyszenia osobom o orientacji homoseksualnej".

Metropolita Chicago kardynał Blase Cupich mówił dziennikarzom, że kwestia homoseksualizmu była dotychczas kilkakrotnie poruszana w czasie obrad. Jak zaznaczył, celem tych dyskusji jest to, by na zakończenie "powiedziano coś, co będzie włączające wobec wszystkich".



Także uczestniczący w briefingu kardynał John Ribat z Papui-Nowej Gwinei wyraził przekonanie, że w dokumencie końcowym synodu musi być "zaproszenie dla wszystkich, nie wykluczając nikogo".



Obrady synodu zamknie w niedzielę 28 października msza w bazylice świętego Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka.