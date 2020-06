Skrzynię pełną skarbów, ukrytą w Górach Skalistych przez kolekcjonera zabytków, znaleziono wreszcie po 10 latach poszukiwań. Forrest Fenn zawarł wskazówki dotyczące kryjówki w 24-strofowym poemacie zamieszczonym w wydanej w 2010 roku autobiografii zatytułowanej "The Thrill of the Chase". ​Skarbu przez lata poszukiwały tysiące osób, pięciu śmiałków straciło przez to życie.

