Ponad dwie doby od osunięcia się ziemi w miejscowości Ask w Norwegii nadal 10 osób uznaje się za zaginione. Dziś po raz pierwszy zezwolono, by ratownicy zaczęli przeszukiwać zniszczone budynki. Do tej pory z powodu zagrożenia kolejnymi osunięciami, teren ten był patrolowany z powierza.

REKLAMA