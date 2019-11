​W Wenecji, zalanej w wyniku rekordowego przypływu, wieczorem odezwały się syreny alarmowe. Oznaczają one, że do miasta dociera kolejna wysoka fala. W mieście tymczasem rozpoczęło się usuwanie szkód, które szacowane są na setki milionów euro.

Woda zalała około 80 proc. miasta / ANDREA MEROLA / PAP/EPA

Kolejna wysoka fala zapowiadana jest na noc ze środy na czwartek. Według prognoz woda ma osiągnąć poziom 125 centymetrów, a więc o ponad pół metra mniej niż dzień wcześniej.



Premier Włoch przybył do Wenecji

Premier Włoch Giuseppe Conte, który przyjechał do miasta, zapewnił na konferencji prasowej, że rząd jest "obecny" i gotów udzielić pomocy.



Cytat Wenecja jest dziedzictwem Włoch i ludzkości, wymagającym rozwiązania serii problemów historycznych

- oświadczył szef rządu.



Conte wyjaśnił, że trwające od lat prace nad ogromnym systemem zapór przeciwpowodziowych Mose są w fazie końcowej. Wykonano już, dodał, 92-93 proc. robót. Niestety nie było to wystarczające, aby uchronić Wenecję przez tragicznymi skutkami powodzi.



Straty liczone w setkach milionów euro

Ogromne straty zanotowano w bazylice świętego Marka, do której we wtorek w nocy wdarła się woda popychana przez bardzo silny wiatr. To właśnie ten wiatr - scirocco był przyczyną powodzi, największej w mieście od 1966 roku.



Historyk sztuki Giulia Silvia Ghia, cytowana przez włoską edycję "Huffington Post" wyraziła opinię, że szkody w zalanej bazylice mogą być znacznie większe niż w paryskiej katedrze Notre Dame po pożarze. Jak zaznaczyła, w przypadku świątyni w stolicy Francji, zniszczenia dotyczą tylko struktury zewnętrznej. Tymczasem, jak dodała, w bazylice najbardziej ucierpiał bezcenny wystrój wewnętrzny, reprezentujący tysiącletnią historię zabytku.