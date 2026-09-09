W Portugalii rośnie w siłę sprzymierzeniec AfD. Partia Chega coraz bliżej lidera

RMF24

Portugalia na politycznym rozdrożu – nowszy sondaż pokazuje, że prawicowa partia Chega zbliża się do prowadzącej Partii Socjalistycznej. Najnowsze badanie daje prawicowemu ugrupowaniu 27,1 proc. poparcia.

Najnowszy sondaż ośrodka Pitagorica, opublikowany we wtorkowy wieczór, pokazuje, że kierowana przez Andre Venturę partia Chega może liczyć na 27,1 proc. poparcia. To aż o 5 punktów procentowych więcej niż podczas wyborów parlamentarnych w maju 2025 roku, kiedy Chega stała się drugą siłą w portugalskim parlamencie.

Na prowadzeniu wciąż pozostaje opozycyjna Partia Socjalistyczna (PS), którą wskazało 27,9 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu, tuż za Chegą plasuje się centroprawicowa koalicja Sojusz Demokratyczny (AD) premiera Luisa Montenegro z wynikiem 25,7 proc.

Wotum nieufności i polityczne napięcia

We wtorek w portugalskim parlamencie doszło do politycznego starcia. Z inicjatywy Chegi odbyło się głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu premiera Montenegro. Wniosek poparło jedynie 60 posłów – wszyscy z ugrupowania Ventury. To pokazuje, że mimo rosnącego poparcia społecznego, Chega wciąż nie ma wystarczającej siły, by realnie zagrozić obecnej koalicji rządzącej.

Andre Ventura nie ogranicza się tylko do krajowej polityki. Był jednym z pierwszych europejskich polityków, którzy pogratulowali Alternatywie dla Niemiec (AfD) zwycięstwa w niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhalcie. Ventura jest przekonany, że AfD stanie się główną siłą polityczną nie tylko w tym regionie, ale i w całych Niemczech.

Kim jest Alice Weidel, liderka AfD? Żyje z kobietą, miała dziadka w SS, Polska zachodnia to „Niemcy wschodnie” Alice Weidel święci triumfy z partią AfD po wygranych wyborach w Saksonii-Anhalt, zdobywając 43,8 proc. głosów. Uwagę opinii publicznej przyciąga jego współprzewodnicząca. Ekonomistka i była pracowniczka sektora finansowego opowiada się m.in. za…

Chega – nowa siła w portugalskim parlamencie

Założona w 2019 roku Chega zdobyła w ostatnich wyborach do parlamentu rekordową liczbę 60 mandatów, ustępując jedynie Sojuszowi Demokratycznemu, który zdobył 91 miejsc. Wynik ten był historyczny – po raz pierwszy od 1974 roku, kiedy w Portugalii zapoczątkowano ustrój demokratyczny, Chega przełamała dominację socjalistów i socjaldemokratów, którzy dotąd stanowili trzon rządzącej koalicji.