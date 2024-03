Spotkanie ma się odbyć 8 marca w Mar-a-Lago w Palm Beach - rezydencji Trumpa.

Wizyta Orbana dojdzie do skutku na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi w USA, które odbędą się w listopadzie.

New York Times podkreśla chłodny stosunek administracji Bidena do rządu Orbana, który blokował akcesję Szwecji do NATO, pomoc finansową dla Ukrainy oraz był krytykowany za kierowanie Węgier w stronę autorytaryzmu.

Gazeta dodaje, że o spotkanie Orbana z Trumpem zabiegała strona węgierska.