Córka Orbana ucieka z Węgier. Cały majątek na sprzedaż

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Rodzina byłego premiera Węgier opuszcza kraj i wyprzedaje swoje aktywa – informuje serwis VSquare. Rahel Orban wraz z mężem Istvanem Tiborczem i dziećmi przenieśli się do Londynu. Portal śledczy podaje też, że węgierskie elity biznesowe zmieniają numery telefonów na amerykańskie w obawie przed oprogramowaniem Pegasus.

Według najnowszych doniesień węgierskiego portalu śledczego VSquare, córka Viktora Orbána – Rahel – wraz z mężem Istvanem Tiborczem i dziećmi, zdecydowała się opuścić Węgry. Po krótkim pobycie w Stanach Zjednoczonych, rodzina osiedliła się w prestiżowej londyńskiej dzielnicy Covent Garden. Jak podają źródła, dzieci pary uczęszczają już do prywatnych szkół w Wielkiej Brytanii.

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Decyzja o przeprowadzce miała zapaść po tym, jak Rahel i Istvan uznali, że sytuacja polityczna w USA nie gwarantuje im już bezpieczeństwa, zwłaszcza w obliczu słabnącej pozycji Donalda Trumpa – sojusznika Viktora Orbána. Bliskość Londynu względem Węgier ma ułatwić rodzinie zarządzanie pozostającym jeszcze na Węgrzech majątkiem.

Wyprzedaż majątku i ucieczka przed inwigilacją

Jak ustalił VSquare, Rahel Orban i jej mąż rozpoczęli intensywną wyprzedaż swojego majątku na Węgrzech. Wszystko jest na sprzedaż. Starają się zostawić na Węgrzech jak najmniej aktywów – przekazała osoba znająca rodzinę.

Przypomnijmy, że biznesowe imperium pary rozkwitło w czasie 16 lat rządów Viktora Orbána, głównie dzięki kontraktom rządowym i wsparciu państwa.

Nie tylko rodzina Orbána decyduje się na taki krok. Węgierskie elity biznesowe i osoby powiązane z dawną władzą masowo przechodzą na amerykańskie numery telefonów. Powód? Obawa przed izraelskim oprogramowaniem szpiegowskim Pegasus, które było wykorzystywane na Węgrzech do inwigilacji dziennikarzy, aktywistów i przeciwników politycznych.

Pegasus już nie grozi?

Według informacji portalu firma NSO Group – twórca Pegasusa – zabroniła swoim klientom infekowania telefonów z amerykańskimi numerami. To właśnie dlatego węgierskie elity wybierają numery z USA, licząc na większe bezpieczeństwo. Co więcej, źródła w węgierskich służbach bezpieczeństwa zapewniają, że Budapeszt nie ma już aktywnej umowy na korzystanie z Pegasusa.