Indyjska agencja kosmiczna utraciła kontakt z lądownikiem Vikram, na krótko przed jego planowanym lądowaniem na Księżycu. "Analizujemy wszystkie dane" - powiedział szef agencji Kailasavadivoo Sivan.

Tak zareagowali pracownicy agencji kosmicznej na wiadomość o utraceniu kontaktu z lądownikiem / JAGADEESH NV / PAP/EPA

Jeszcze w odległości 2,1 kilometra od powierzchni Księżyca wszystko było w porządku - dodał Sivan.

Indie chcą się stać czwartym państwem - po USA, Rosji i Chinach - które wykona miękkie lądowanie na Księżycu.



To druga bezzałogowa indyjska misja na Księżyc. W 2008 roku sonda Chandrayaan 1 okrążyła Księżyc, jednak nie wylądowała wówczas na jego powierzchni.



Lądowanie lądownika Vikram na powierzchni naturalnego satelity Ziemi to najtrudniejsza faza obecnej misji sondy Chandrayaan 2, którą wystrzelono w lipcu br. z bazy kosmicznej na wyspie Sriharikota w stanie Andhra Pradeś.



Głównym celem tej misji jest zbadanie złóż wody na południowym biegunie Księżyca oraz stworzenie mapy jej występowania. Chandrayaan 2 jest tzw. orbiterem, który przenosi lądownik Vikram oraz łazik Pragyan.



Byłoby to pierwsze lądowanie na południowym biegunie Księżyca, obszarze całkowicie niezbadanym - powiedział szef indyjskiej agencji kosmicznej. Biegun otrzymuje niewiele światła, a duża część stale pozostaje w cieniu. Panują tam surowe warunki - temperatury sięgają minus 200 stopni Celsjusza, dlatego naukowcy liczą na odkrycie większych skupisk wody.



Misja na Księżyc ma wzmocnić pozycję indyjskich naukowców oraz rolę kraju na arenie międzynarodowej.