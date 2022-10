W świetle decyzji OPEC+ w sprawie ograniczenia wydobycia ropy naftowej prezydent USA Joe Biden uważa, że należy ponownie przemyśleć relacje z Arabią Saudyjską - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby we wtorek. Odniósł się w ten sposób do wezwań polityków Demokratów, by zaprzestać współpracy z monarchią.

Joe Biden / CHRIS KLEPONIS / POOL / PAP/EPA

Myślę, że prezydent jasno wyraża się, że to jest relacja, którą powinniśmy dalej przewartościować, być skłonni do rewizji i w świetle decyzji OPEC, [prezydent] jest skłonny do współpracy z Kongresem, by przemyśleć, jak te relacje powinny wyglądać w przyszłości - powiedział Kirby w wywiadzie dla CNN. Zasugerował, że decyzje w tej sprawie nastąpią wkrótce.



Odpowiedział w ten sposób na pytanie o poniedziałkową deklarację szefa komisji spraw zagranicznych Senatu Boba Menendeza, który zapowiedział blokowanie współpracy z Rijadem, w tym sprzedaży broni. Menendez zaznaczył, że Arabia Saudyjska zgadzając się na zmniejszenie produkcji ropy naftowej w celu podwyższenia cen surowca de facto wsparła rosyjską inwazję na Ukrainę.



USA są zdecydowanie największym dostawcą broni dla Arabii Saudyjskiej.



We wtorek równie ostro Saudów skrytykował drugi najważniejszy polityk Demokratów w Senacie, Dick Durbin. Jak ocenił w wywiadzie dla CNN, Arabia Saudyjska chce, by Putin wygrał wojnę na Ukrainie. Mówił, że wciąż istnieją "pytania bez odpowiedzi" dotyczące roli Saudów w zamachach 11 września i zasugerował, że są oni odpowiedzialni za głód wywołany przez wojnę w Jemenie.



To jest okropny reżim. To jest królestwo w XXI w., które powinno zbankrutować - powiedział. Podobnie krytyczne oceny wygłosił wcześniej szereg innych polityków partii rządzącej.