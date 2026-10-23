USA swoje, Ukraina swoje. Co z tym Starlinkiem?

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Nie ma końca zamieszanie wokół dostępu Ukraińców do łączności satelitarnej Starlink. Po tym, jak jeszcze w czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział, że wszelkie ograniczenia zdjęto, w najnowszym komunikacie strona ukraińska wskazała, iż zniesienia ograniczeń nie widzi. Dostęp do systemu to być albo nie być dla skutecznych ataków na Rosję.

„Obecnie nie odnotowujemy zniesienia ograniczeń w działaniu Starlinka. Zdarzają się pojedyncze przypadki, gdy terminal Starlink może poruszać się z prędkością nieco przekraczającą ustalony limit, ale jest to prawdopodobnie efekt działania algorytmu SpaceX lub szczególnych warunków użytkowania, a nie zniesienia ograniczenia” – napisał w piątek w komunikatorze Telegram doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ds. technologii obronnych Serhij Beskrestnow.

Agencja Interfax-Ukraina poinformowała z powołaniem na źródła w resorcie obrony w Kijowie, że nadal odnotowywane są przypadki utraty łączności przy prędkości 161 km/h. Takie przypadki obserwowane były jeszcze w piątek w godzinach porannych.

Trump: Elon Musk zniósł ograniczenie prędkości dla Starlinka

W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział, że Elon Musk (szef firmy Space X, do której należy Starlink) zniósł już ograniczenie prędkości dla Starlinka oraz jego wojskowej wersji - Starshielda - w Ukrainie.

Starshield w Ukrainie znów ma działać w pełni. Trump: Nie chcę tego komentować Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Elon Musk zniósł już ograniczenie prędkości dla wojskowej wersji Starlinka w Ukrainie, ale nie chciał powiedzieć, czy osobiście do niego dzwonił w tej sprawie, jak donosiły wczoraj media. „To bardzo ciekawa…

Nie chciał jednak powiedzieć, czy osobiście dzwonił do Muska w tej sprawie, jak donosił „Wall Street Journal”. To bardzo ciekawa sytuacja. Nie chcę tego komentować (...), nie ma znaczenia, czy dzwoniłem ja, czy ktoś inny - stwierdził Trump.

Ukraińcy zaczęli raportować problemy ze Starlinkiem w połowie października. Usługa „psuła się”, gdy korzystające z niej maszyny osiągały wspomnianą prędkość 161 km/h.

Dlaczego limit 161 km/h jest kluczowy?

Starlink i jego wojskowa wersja Starshield dają dostęp do internetu satelitarnego. Na wojnie służy on m.in. do przekazywania obrazów z dronów, wydawania rozkazów i koordynacji jednostek, przesyłania danych o celach czy utrzymywania komunikacji podczas zakłóceń i zniszczenia infrastruktury naziemnej.

Ukraińcy korzystają ze Starlinków także w szybkich dronach uderzeniowych czy przechwytujących. Jeśli tego typu maszyny nie będą mogły połączyć się z internetem, lecąc szybciej niż 160 km/h, de facto oznacza to ich mniejszą precyzję lub zupełny brak efektywności.

Ukraina dysponuje też innymi rodzajami łączności, ale Starlink/Starshield dają relatywnie szybkie, mobilne i odporne na zniszczenia połączenie na dużą skalę. Przy ataku prowadzonym na odległość łącze pozwala w uproszczeniu na model: „widzę — decyduję — koryguję”. Bez niego częściej zostaje model: „programuję przed startem i liczę, że sytuacja się nie zmieni”.

Brak pełnej kontroli nad łącznością satelitarną miał się dać Ukraińcom we znaki także cztery lata temu, w pierwszym roku wojny. Space X miał uniemożliwić wówczas ofensywę wobec stacjonującej na okupowanym Krymie rosyjskiej floty.