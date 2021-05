Prezydent USA Joe Biden i pierwsza dama Jill Biden zgłosili spadek dochodów w złożonych zeznaniach podatkowych za rok 2020. Oznacza to, jak wskazuje Reuters, powrót do normalnej praktyki ujawniania takich informacji przez amerykańskich przywódców.

Prezydent USA Joe Biden / SHAWN THEW/POOL / PAP/EPA

Bidenowie zgłosili dochód w wysokości 607 336 USD w 2020 roku, co oznacza spadek z 985 223 w roku 2019 z powodu braku sprzedaży książek i płatnych wystąpień podczas kampanii wyborczej - wynika z zeznań podatkowych pary prezydenckiej ujawnionych przez Biały Dom.

Podczas wyścigu prezydenckiego w 2020 roku sztab Bidena przekazał, że on i jego żona zarobili 11 mln USD w 2017 roku i 4,6 mln USD w 2018 roku. Bidenowie zapłacili 157 414 USD federalnego podatku dochodowego, a ich efektywna stawka opodatkowania wyniosła w 2020 roku 25,9 proc. Najnowsze dane amerykańskiego urzędu podatkowego (IRS) wskazują, że średnia federalna stawka podatku dochodowego wynosi nieco ponad 14 proc.



Bidenowie zgłosili również posiadanie gotówki i inwestycji w wysokości od 1,2 mln do 2,88 mln USD w zeznaniu finansowym złożonym w Biurze Etyki Rządowej (OGE).



Poprzednik Bidena na stanowisku prezydenta USA Donald Trump starał się utrzymać w tajemnicy swoje finanse i wielokrotnie odmawiał ujawnienia zeznań podatkowych, twierdząc, że był już kontrolowany przez IRS, chociaż urząd ten twierdził, że Trump może ujawnić swoje zeznania - pisze Reuters.



W 2020 roku dziennik "New York Times" przekazał, że Trump zapłacił zaledwie 750 USD federalnego podatku dochodowego w 2016 i 2017 roku i żadnego podatku w ciągu 10 z poprzednich 15 lat po kilku latach zgłaszania ogromnych strat ze swoich przedsięwzięć biznesowych.



Ujawnienie zeznań podatkowych Bidena następuje również w czasie, gdy naciskał on na podniesienie podatków od bogatych obywateli w celu sfinansowania jego planu infrastrukturalnego - wskazuje Reuters. Biden zaproponował podniesienie podatku od zysków kapitałowych z 20 proc. do 39,6 proc. dla osób zarabiających ponad 1 mln USD rocznie.



"Wraz z tym ujawnieniem (zeznania podatkowego) prezydent podzielił się z amerykańską opinią publiczną w sumie 23-letnimi zeznaniami podatkowymi" - przekazał Biały Dom.



Opublikowano również zeznania podatkowe za rok 2020 wiceprezydent USA Kamali Harris i jej męża Douga Emhoffa. Zgłosili oni łączny dochód w wysokości 1 695 225 USD, z czego większość pochodziła z pracy Emhoffa w firmie prawniczej. Zapłacili 621 893 USD federalnego podatku dochodowego zgodnie ze stawką 36,7 proc. Zarobki Harris i Emhoffa były również znacznie niższe w porównaniu z rokiem 2019, kiedy to mieli 3 018 127 USD dochodu i zapłacili 1 185 628 USD podatku.

