Ratownicy usuwają skutki po zestrzelonym rosyjskim pocisku rakietowym w jednej z centralnych dzielnic Kijowa / Vladyslav Musiienko / PAP 18:25 Wywiad wojskowy Ukrainy HUR uważa, że to on był celem zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Kijów w czwartek wczesnym rankiem - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła w wywiadzie.

18:02 Rosyjski sąd skazał na siedem lat więzienia mężczyznę za wiersz, w którym wyraża on nadzieję na pojawienie się w Rosji nowego Clausa von Stauffenberga, współorganizatora nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Sąd odczytał to jako apel o zabicie Władimira Putina - podał portal OWD-Info. 18:00 Rosyjskie formacje ochotnicze, które walczą po stronie Ukrainy ogłosiły, że ich operacja na terytorium Rosji udaremniła duży atak na siły ukraińskie z okazji "sukcesu wyborczego" Władimira Putina i osłabiła wojska Kremla na froncie. 17:55 Rosyjskie ministerstwo obrony powiadomiło w czwartek o zajęciu ukraińskiej wsi Toneńke, położonej około 8 km na zachód od Awdijiwki, opanowanej przez agresora w lutym. Władze cywilne i wojskowe w Kijowie nie potwierdziły tych doniesień. 17:45 Minister spraw zagranicznych Serbii Ivica Daczić spotkał się w czwartek w Moskwie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Przyznał, że "mimo wyzwań relacje obu państw rozwijają się na wysokim poziomie", a rozmowy dotyczyły m.in. dostaw gazu i Kosowa. 16:20 Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) próbuje zbierać informacje na okupowanych terenach Ukrainy, werbując w tym celu taksówkarzy i szpiegując na lokalnych targowiskach - powiadomił ukraiński rządowy portal wojskowy Centrum Narodowego Sprzeciwu. 14:25 Sąd odrzucił skargę Ludmiły Nawalnej, matki lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, zmarłego w lutym w kolonii karnej, przeciwko administracji tego więzienia i rosyjskiej służbie penitencjarnej - powiadomił były współpracownik Nawalnego Iwan Żdanow. 14:00 Lokalne władze ukrywają przed nami niektóre ataki na miasto; informują np., że coś wybuchło 28 km stąd, podczas gdy stało się to 300 metrów od nas - relacjonowali mieszkańcy rosyjskiego Biełgorodu, ostrzeliwanego przez ukraińskie wojska i rosyjskich partyzantów walczących po stronie Kijowa.

13:54 Kraje Unii Europejskiej powinny podjąć decyzję o przeznaczeniu zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów na zakup broni i amunicji dla Ukrainy - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz przed szczytem unijnych przywódców w Brukseli. 13:48 Szefowie MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski - Radosław Sikorski, Czech - Jan Lipavsky, Węgier - Peter Szijjarto oraz Słowacji - Juraj Blanar podkreślili, że uważają ten format za użyteczny i że łączą ich problemy dotyczące migracji oraz energetyki, jednak ich stanowiska w sprawie pomocy Ukrainie nie uległy zmianie. 13:45 Ministerstwo spraw zagranicznych Słowenii poinformowało w czwartek ambasadę Rosji o uznaniu rosyjskiego dyplomaty za persona non grata w związku z działaniami nielicującymi ze statusem dyplomatycznym - podała agencja STA. 13:41 NATO i Ukraina są obecnie tak blisko siebie jak nigdy wcześniej; flaga Szwecji nie będzie jedyną niebiesko-żółtą flagą w kwaterze głównej Sojuszu - oświadczył w Kijowie szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer. 11:38 Rosyjskie wojska nadal koncentrują się na obwodzie donieckim we wschodniej Ukrainie, gdzie osiągają niewielkie zdobycze, ale ich postępy zwolniły w ostatnich tygodniach - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że wojska rosyjskie podjęły próbę rozszerzenia kontrolowanych obszarów na północny zachód od Doniecka i najprawdopodobniej walczą o pewną liczbę wsi, w tym Orliwkę, Toneńke, Perwomajsk i Newelske. 11:17 Rosję da się powstrzymać, jeśli nasi partnerzy będą mieć wystarczającą wolę polityczną - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po kolejnym zmasowanym ataku rakietowym Rosji na Kijów. "Międzynarodowa jedność może powstrzymać (ten terror - red.), wspierając nas systemami obrony powietrznej. Rosyjscy terroryści nie mają takich rakiet, które mogłyby ominąć Patrioty i inne wiodące systemy światowe" - oświadczył Zełenski. "Potrzebujemy wsparcia partnerów. I jestem wdzięczny tym, którzy rzeczywiście pomagają" - powiedział. 09:49 Koalicja dronowa, powołana przez Łotwę, przygotowuje pierwsze partie bezzałogowców do wysłania na Ukrainę - poinformował łotewski minister obrony Andris Spruds. Grupa chce przekazać Ukrainie milion dronów. W skład koalicji dronowej na rzecz Ukrainy wchodzi 10 krajów, a Australia rozważa dołączenie do tej grupy - przekazał Spruds, cytowany przez agencję LETA. 08:20 Szereg wskaźników finansowych, gospodarczych i wojskowych wskazuje na to, że Rosja przygotowuje się do wojny konwencjonalnej z NATO na dużą skalę – pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). „Próby stworzenia warunków dla ustabilizowania rosyjskiej gospodarki i finansów najprawdopodobniej są elementem rosyjskich finansowych i wewnętrznych przygotowań do potencjalnego przyszłego konfliktu z NATO, a nie tylko do długotrwałej wojny z Ukrainą” – ocenia ISW w najnowszym raporcie. Zobacz również: ISW: Rosja szykuje się na wojnę z NATO na dużą skalę 07:17 31 pocisków wystrzeliła o poranku Rosja w kierunku stolicy Ukrainy - wszystkie zostały strącone - potwierdził dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Ołeszczuk. Zniszczone zostały budynki mieszkalne i obiekty przemysłowe. 06:49 "Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniami lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy" - zakomunikowało w nocy Dowództwo Operacyjne. O poranku poinformowano o zakończeniu "operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej". Zobacz również: Rosja zaatakowała Kijów. Reakcja polskiego dowództwa 06:30 Do 10 zwiększyła się liczba rannych cywilów po nocnym ataku rakietowym Rosji na stolicę Ukrainę, Kijów - poinformował mer tego miasta Witalij Kliczko. Obrona powietrzna strąciła około 30 pocisków - przekazały władze wojskowe. "Po pauzie, która trwała 44 dni, przeciwnik dokonał kolejnego ataku rakietowego na Kijów. Wróg zastosował rakiety manewrujące Ch-101, Ch-555 i Ch-55, które odpalono z bombowców strategicznych Tu-95MS oraz rakiety balistyczne z terytorium fr (Federacji Rosyjskiej)" - przekazał Serhij Popko, szef kijowskiej wojskowej administracji miejskiej. 05:15 Wojska rosyjskie zaatakowały Kijów, używając do tego rakiet balistycznych. Część odłamków ze strąconych pocisków spadła na domy w dzielnicach Swiatoszynska, Szewczenkiwska i Podilska; na miejsce udały się służby ratunkowe i medyczne - przekazał na Telegramie mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. 05:11 Rosja przeprowadziła nad ranem atak na Kijów. Zniszczone zostały budynki mieszkalne i przemysłowe. Rannych zostało 8 osób. 05:08 Holandia przeznaczy ponad 150 mln euro na zakup amunicji do samolotów F-16, która zostanie wysłana na Ukrainę - poinformowała minister obrony Holandii Kaisa Ollongren. Dodała, że jednocześnie Holandia ponownie wysyła samoloty F-16 do Rumunii, które służyć będą w ośrodku szkolenia pilotów ukraińskich i rumuńskich. Zaznaczyła przy tym, że Holandia również przeznaczyła ponad 200 milionów euro na zakup dronów. "Te drony są już w użyciu i dobrze sprawdziły się na polu bitwy" - napisała Ollongren. 05:06 Ukraina otrzymała od Kanady 2 miliardy dolarów kanadyjskich pomocy, co stanowi równowartość 1,5 miliarda dolarów amerykańskich - poinformował w Telegramie premier Ukrainy Denys Szmyhal. Według niego są to ważne fundusze, które pomogą rządowi Ukrainy w sfinansowaniu deficytu, w szczególności w zakresie programów społecznych. 05:03 Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan złożył niezapowiadaną wizytę w Kijowie i spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas konferencji prasowej obiecał, że Kongres uchwali pakiet pomocowy dla Ukrainy, choć nie był w stanie określić, kiedy to się stanie. "Będziemy mieli mocne ponadpartyjne głosowanie w Kongresie. Damy wam te pieniądze tak, jak powinniśmy, więc nie sądzę, by była potrzeba rozmawiać dziś o planie B" - powiedział, cytowany przez Politico. Przyznał, że Kongres zbyt długo zwleka z przyjęciem pakietu, zawierającego 60 mld dolarów środków na wsparcie Ukrainy, lecz nie potrafił przewidzieć, kiedy ustawa zostanie przyjęta. W środę spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson oznajmił, że w Izbie rozważane są różne opcje wsparcia Ukrainy, w tym za pomocą konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów i pożyczek. Zapowiedział, że Izba zajmie się tym po uchwaleniu budżetu, co ma się stać do piątku. Zaraz potem Kongres udaje się jednak na dwutygodniową świąteczną przerwę. Zobacz również: Zełenski krytykuje działania Polski? Chodzi o ograniczenia w imporcie z Ukrainy

