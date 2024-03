Nad ranem rosyjska armia ostrzelała rakietami Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Rakiety spadły też na Krzywy Róg i Zaporoże. Celem były głównie obiekty infrastruktury energetycznej. Bez prądu jest ponad milion odbiorców. "Rakiety, którymi Rosja atakuje Ukrainę, nie mają takich opóźnień, jak dostawy uzbrojenia do obrony mieszkańców mojego kraju" - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Piątek był 758. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledziliśmy dla was w relacji dnia.

Na zdjęciu skutki rosyjskiego ostrzału w Zaporożu / Kateryna Klochko / PAP/EPA

22:43

Liczba osób, które uciekły do Niemiec z Ukrainy od początku rosyjskiej agresji, znacznie wzrosła. Około 1,65 miliona Ukraińców było zarejestrowanych w Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców (Bamf) na dzień 12 marca. Rok temu liczba ta wynosiła 1,4 miliona, pisze w piątek portal tygodnika "Spiegel".

Portal powołuje się na odpowiedź federalnego ministerstwa spraw wewnętrznych dla eksperta ds. wewnętrznych partii CDU Alexandra Throma.

Szef Bamf, Hans-Eckhard Sommer, powiedział niedawno na posiedzeniu komisji spraw wewnętrznych Bundestagu, że liczba nowych przybyszów z Ukrainy przekracza obecnie liczbę nowych wniosków o azyl z innych krajów, przypomina "Spiegel". Musimy założyć, że większość przybywających teraz Ukraińców będzie musiała zostać zakwaterowana przez państwo - zauważył Sommer.

Niemiecki rząd musi pilnie podjąć działania nad bardziej równomiernym rozmieszczeniem w Europie przybywających ukraińskich uchodźców wojennych, Niemcy osiągają swoje granice - uważa Throm, cytowany przez portal.

Wśród osób z innych krajów ubiegających się o ochronę w Niemczech szczególnie wzrosła liczba ubiegających się o azyl z Wenezueli: w 2023 r. Bamf odnotował 3729 pierwszych wniosków o azyl od osób z tego kraju - ponad dwa razy więcej niż w roku poprzednim, pisze "Spiegel".

21:55

Nie zachęcamy ani nie umożliwiamy Ukrainie ataków wewnątrz Rosji - powiedział w piątek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, odnosząc się do doniesień "Financial Times" o frustracji Białego Domu i presji, by ukrócić ataki Ukraińców na rosyjskie instalacje naftowe.

Nie będę komentował konkretnie tych doniesień, ale jedyną rzecz, którą mogę powiedzieć, to to, co mówiłem już wcześniej: nie zachęcamy do uderzeń ukraińskiego wojska na cele wewnątrz Rosji, ani nie umożliwiamy takich operacji - powiedział podczas piątkowego briefingu w Białym Domu Kirby. Była to jego odpowiedź na pytanie o piątkowy artykuł "FT", według którego Waszyngton udzielił przedstawicielom ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) i cywilnego (SBU) kilkukrotnych ostrzeżeń co do ataków za pomocą dronów na rafinerie naftowe w Rosji.

21:00

To świadoma prowokacja służb specjalnych Putina, przed którą ostrzegała wspólnota międzynarodowa. Kremlowski tyran od tego zaczynał swoją karierę i takimi samymi zbrodniami wobec własnych obywateli chce ją zakończyć - powiedział Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) serwisowi Ukrainska Prawda.

20:10

Biały Dom stwierdził, że nic nie wskazuje na to, iż Ukraina stoi za atakiem w Moskwie.

Jak podaje Reuters, minister spraw zagranicznych Rosji skomentował to słowami: "na jakiej podstawie USA tak twierdzą?".

Z kolei rzecznik ukraińskiego wywiadu powiedział w rozmowie z Ukraińską Prawdą, że zdarzenia w Moskwie są "świadomą prowokacją" rosyjskich służb.

19:59

W sali koncertowej Crocus City Hall niedaleko Moskwy doszło do strzelaniny. Są zabici i ranni.

19:26

Rosyjski resort obrony planuje masowy pobór do armii i przygotowuje się do potajemnej mobilizacji, by okrążyć i zdobyć Charków na północnym wschodzie Ukrainy - pisze w piątek rosyjski serwis Wiorstka. Zmobilizowanych ma zostać 300 tys. ludzi.

16:27

W Brukseli zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej. Przywódcy są przekonani, że potrzebne jest zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy, jednak nie ma wśród nich zgody co do tego, jak szybko to zrobić. Komisja Europejska ma przeanalizować "wszystkie możliwości uruchomienia środków" i do czerwca przedstawić w tej sprawie sprawozdanie.

15:13

Leonid Wołkow, były szef sztabu zmarłego w lutym w łagrze lidera antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, wezwał do podjęcia znacznie bardziej skutecznych działań przeciwko Władimirowi Putinowi i jego otoczeniu. Celem nie powinno być "pokonanie Rosji", ale "pokonanie Putina" - podkreślił Wołkow w rozmowie z niemiecką telewizją ZDF.

14:42

Unia Europejska podjęła w piątek decyzję o nałożeniu sankcji na 33 osoby i dwa podmioty powiązane z nagłą śmiercią w kolonii karnej rosyjskiego polityka opozycyjnego Aleksieja Nawalnego. Sankcje polegają na zamrożeniu aktywów w UE i zakazie wjazdu do UE.



13:58

Ukraiński koncern paliwowy Naftohaz poinformował w piątek, że w wyniku nocnych ostrzałów rosyjskich uszkodzone zostały należące do koncernu obiekty i instalacje. Naftohaz nie wyjaśnił, jakiego rodzaju są to obiekty. Zapewnił, że trwa ich naprawa.

13:24

Wszystkie prywatne i państwowe rafinerie w Indiach, w tym największa Indian Oil Corp., nie przyjmują już rosyjskiej ropy transportowanej tankowcami państwowego przedsiębiorstwa Sovcomflot z powodu sankcji nałożonych przez USA w związku z inwazją Rosji na Ukrainę - podał Bloomberg.

13:19

Od początku roku Francja udzieliła azylu 19 rosyjskim żołnierzom, którzy odmówili uczestnictwa w walkach na Ukrainie - podała agencja AFP, powołując się na informacje krajowego sądu ds. azylu (CNDA).

13:17

Wprowadzenie ceł UE wobec Rosji i Białorusi będzie "bardzo duża pomocą dla rolników" - powiedział dziennikarzom w Brukseli minister ds. europejskich Adam Szłapka.



12:52

Rosja tworzy 100-tysięczne zgrupowanie wojska, które może być wykorzystane do natarcia na Ukrainę w okresie letnim - powiedział dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Pawluk.

"Rosyjskie plany nie są nam do końca znane" - oświadczył generał, występując w ukraińskiej telewizji.

12:27

Ukraina rozumie wezwania USA w sprawie wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie, jednak broniąc się przed agresją wykorzystuje te zasoby i możliwości, które posiada - oświadczyła ukraińska wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna.

Brytyjski dziennik "Financial Times" podał, że Stany Zjednoczone naciskają na Ukrainę, by wstrzymała ataki z użyciem dronów na rafinerie w Rosji; według Waszyngtonu ataki powodują wzrost cen ropy, a także skutkują odwetem.

"Strona ukraińska odpowiedziała właśnie osiągnięciem swoich celów i bardzo udanymi operacjami przeprowadzonymi na terytorium Federacji Rosyjskiej. Istnieją również oświadczenia innych urzędników, które mówią, że są to (rafinerie w Rosji - red.) absolutnie uzasadnione cele z wojskowego punktu widzenia" - powiedziała Stefaniszyna.

12:24

"Jesteśmy w stanie wojny z Ukrainą" - powiedział Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla uważa, że przez ingerencję Zachodu "specjalna operacja wojskowa na Ukrainie przekształciła się w wojnę". To drugi przypadek, gdy polityk używa takich słów komentując agresję na kraj sąsiada.

10:56

Ponad milion odbiorców jest pozbawionych prądu po zmasowanych atakach Rosji na obiekty energetyczne Ukrainy - poinformował zastępca szefa biura (kancelarii) prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Kułeba. O pomoc w dostawach prądu Kijów zgłosił się do Polski, Rumunii i Słowacji.

10:31

Takiego ataku już dawno nie było. Rosjanie uderzyli na terytorium Ukrainy za pomocą 151 środków napadu powietrznego, w tym dronów i pocisków manewrujących. Tym razem celem były głównie obiekty infrastruktury energetycznej; siły rosyjskie zaatakowały m.in. Dnieprzańską Elektrownię Wodną.

09:28

Co najmniej dwie osoby zginęły, a osiem zostało rannych w mieście Chmielnicki, na zachodzie Ukrainy, w wyniku rosyjskich ataków - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. Trzy osoby zaginęły po ostrzelaniu przez Rosjan Zaporoża, na południu Ukrainy.

09:15

Dowódca sił powietrznych Ukrainy, generał Mykoła Ołeszczuk oświadczył, że ukraińska obrona strąciła w nocy 55 dronów uderzeniowych produkcji irańskiej Shahed, 35 rakiet manewrujących Ch-101 i Ch-555 oraz dwie kierowane rakiety lotnicze Ch-59.

09:13

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych w wyniku nocnych rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę - taka informację przekazało ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

09:11

Rakiety, którymi Rosja atakuje Ukrainę, nie mają takich opóźnień, jak dostawy uzbrojenia do obrony mieszkańców mojego kraju - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski, informując o strąceniu ponad 60 dronów i prawie 90 rakiet, użytych przez okupantów ostatniej nocy.

"Shahedy nie są tak niezdecydowane, jak niektórzy politycy. Ważne jest, aby zrozumieć koszt opóźnień i odkładanych decyzji. Systemy Patriot muszą chronić Charków i Zaporoże, a my potrzebujemy obrony powietrznej, aby chronić ludzi, infrastrukturę, domy i tamy. Nasi partnerzy dokładnie wiedzą, czego potrzebujemy. Z pewnością mogą nas wesprzeć. Potrzebujemy tych decyzji. Życie musi być chronione przed tymi nieludźmi z Moskwy" - oświadczył prezydent Ukrainy.

09:08

Ponad 15 uderzeń rakiet w Charkowie, który pozbawiony został prądu, 12 w Zaporożu, gdzie pociski trafiły w zaporę elektrowni na Dnieprze oraz uszkodzenia innych obiektów energetycznych w kraju - to podsumowanie ataków na Ukrainę, przeprowadzonych przez Rosję ostatniej nocy i w piątek rano.

"Wróg prowadzi jeden z największych ataków na ukraińską energetykę w ostatnim czasie" - oświadczył minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

Według jego relacji uszkodzona została m.in. jedna z linii energetycznych, dostarczających prąd do zajętej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Informacje te potwierdził operator ukraińskich elektrowni jądrowych, Enerhoatom.

"Ta sytuacja jest skrajnie niebezpieczna i grozi sytuacją awaryjną" - ostrzegł szef Enerhoatomu Petro Kotin.

09:04

Stany Zjednoczone naciskają na Ukrainę, by wstrzymała ataki z użyciem dronów na rafinerie w Rosji; według Waszyngtonu ataki powodują wzrost cen ropy, a także skutkują odwetem - podał brytyjski dziennik "Financial Times" na swej stronie internetowej.

Według dziennika Biały Dom "zaczyna być coraz bardziej sfrustrowany" brawurowymi atakami ukraińskich dronów na rafinerie, terminale i magazyny ropy w zachodniej części Rosji.

"FT" informuje, że Waszyngton udzielił "kilkukrotnych ostrzeżeń" wyższym rangą przedstawicielom Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

05:23

W piątek nad ranem rosyjska armia ostrzelała rakietami Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy, położone w północno-wschodniej części kraju. Według wstępnych doniesień atak nie spowodował ofiar wśród ludności cywilnej.

Jak poinformował mer Charkowa Ihor Terehow, w mieście odnotowano około 15 wybuchów pocisków rakietowych.

Celem ataku były obiekty infrastruktury energetycznej. W wyniku ostrzału część Charkowa została pozbawiona dostaw energii elektrycznej oraz bieżącej wody.

O nocnym rosyjskim ataku rakietowym poinformował również mer Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim na wschodzie Ukrainj Ołeksandr Wikuł, nie podając szczegółów. Na Zaporoże - miasto położone na południu Ukrainy - Rosjanie wystrzelili 8 rakiet.

04:55

Co najmniej trzy osoby zginęły w czwartek po południu w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodów donieckiego i chersońskiego - poinformowały wieczorem władze obwodowe.

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy rosyjskie pociski spadły na tereny wiejskie. Ciężko ranna została 70-letnia kobieta, która zmarła po przewiezieniu do szpitala.

W wyniku ostrzału miejscowości Nowohrodiwka w obwodzie donieckim śmierć ponieśli 60-letni mężczyzna oraz 66-letnia kobieta. Dwie osoby zostały ranne.