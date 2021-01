Szefowa Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi wystąpiła w czwartek z apelem o rezygnację szefa policji Kapitolu Stevena Sunda po tym, jak do siedziby Kongresu dzień wcześniej wtargnęli zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa. Zginęły wtedy cztery osoby.

Nancy Pelosi / SHAWN THEW / PAP/EPA

Podczas zamieszek na Kapitolu funkcjonariusze sił federalnych odpowiedzialni za ochronę Kongresu pozwolili zwolennikom urzędującego szefa państwa na szturm na Kapitol, przez co parlamentarzyści musieli uciekać.

Wielu ludzi z naszej policji na Kapitolu działało po prostu z odwagą i troską o personel, członków (Kongresu), Kapitol, zasługują na naszą wdzięczność. Ale w kierownictwie tych sił coś poszło nie tak - powiedziała Pelosi.



Dodała, że będzie się też domagać zwolnienia szefa służby porządkowej Senatu Michaela Stengera.



Wcześniej lider senackich Demokratów Chuck Schumer zapowiedział w oświadczeniu dla portalu Politico, że gdy jego partia przejmie kontrolę nad izbą wyższą Kongresu, zwolni Stengera ze stanowiska, jeśli ten sam nie ustąpi do tego czasu.



Pelosi wezwała też w czwartek do natychmiastowego usunięcia prezydenta Donalda Trumpa ze stanowiska przy zastosowaniu 25. poprawki do konstytucji w związku z wydarzeniami na Kapitolu.



Wczoraj prezydent USA wzniecił zbrojne powstanie przeciwko Ameryce - powiedziała Pelosi dziennikarzom na Kapitolu, dodając, że Trump popełnił "czyn wywrotowy".



Wcześniej w czwartek z apelem do wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a o usunięcie Trumpa ze stanowiska po ataku jego zwolenników na Kapitol apelował Schumer, również odnosząc się do 25. poprawki. Upoważnia ona wiceprezydenta i większość rządu do uznania prezydenta za niezdolnego do wykonywania funkcji oraz pozbawienia go władzy.

"Mroczny dzień w historii USA"

W środę po południu, czasu lokalnego, zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa wtargnęli do Izby Reprezentantów i Senatu. Przerwali obrady Kongresu, który zebrał się, aby ostatecznie zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich z 3 listopada 2020 roku, wygranych przez demokratę Joe Bidena.

Cztery osoby zmarły, ponad 50 zostało rannych, znaleziono dwie bomby - to bilans zamieszek na Kapitolu.

Szturm na siedzibę amerykańskiego parlamentu zwycięzca listopadowych wyborów prezydenckich Joe Biden nazwał "jednym z najbardziej mrocznych dni w historii USA".



powstańcy, krajowi terroryści - ocenił Biden.