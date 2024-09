Władze Stanów Zjednoczonych przejęły samolot należący do przywódcy Wenezueli, Nicolasa Maduro. Jak podaje stacja CNN, odnosząc się do informacji przekazanych przez dwóch amerykańskich urzędników, operacja ta miała miejsce w Dominikanie. To kolejny krok w długotrwałej polityce Waszyngtonu, mającej na celu wywarcie presji na rząd w Caracas.

Nicolas Maduro / Miguel Gutierrez / PAP/EPA Maszynę o szacunkowej wartości 13 mln dolarów, określaną jako wenezuelski odpowiednik amerykańskiego samolotu prezydenckiego Air Force One, odesłano w poniedziałek na Florydę - przekazały źródła CNN. Zajęcie samolotu Maduro oznacza kolejną eskalację napięć na linii Waszyngton-Caracas - oceniła stacja, przypominając, że amerykańskie władze prowadzą śledztwa w sprawie praktyk korupcyjnych, jakie zarzucają wenezuelskiemu reżimowi. "To wysyła sygnał na samą górę. Przejęcie samolotu głowy obcego państwa jest czymś niespotykanym w sprawach karnych. Wysyłamy tutaj jasny sygnał, że nikt nie stoi ponad prawem i nikt nie znajduje się poza zasięgiem amerykańskich sankcji" - powiedział jeden z cytowanych amerykańskich urzędników. Fałszerstwo wyborcze i potężny kryzys w Wenezueli W Wenezueli 28 lipca odbyły się wybory prezydenckie, których zwycięzcą reżim ogłosił rządzącego od 2013 roku Maduro. Opozycja opublikowała natomiast protokoły świadczące o zdecydowanym zwycięstwie jej kandydata Edmundo Gonzaleza Urrutii. Oskarżyła też władze o fałszerstwo wyborcze. Waszyngton naciskał na Caracas, by przedstawił dowody potwierdzające rzekome zwycięstwo Maduro. Wcześniej władze USA przywróciły już sankcje na wenezuelski przemysł naftowy, oceniając, że rząd Maduro nie wywiązał się z obietnic zorganizowania uczciwych wyborów. Pod rządami Maduro dysponująca bogatymi złożami ropy Wenezuela doświadczyła katastrofalnego kryzysu gospodarczego i humanitarnego, co nasiliło falę migracyjną mieszkańców tego kraju do USA. Z Wenezueli uciekło ponad 7,5 mln osób, z których wiele próbowało nielegalnie przedostać się do Stanów Zjednoczonych przez Meksyk. Władze USA konfiskują CNN nie podała, kiedy samolot Maduro został zajęty. Źródła nie ujawniły też, z jakiego powodu maszyna znajdowała się w Dominikanie. Była to jednak dogodna okazja do jej konfiskaty, a wiele amerykańskich agencji federalnych podjęło z tego powodu współpracę z dominikańskimi władzami - przekazali urzędnicy. Władze USA od dawna podejrzewają rząd Wenezueli o praktyki korupcyjne i starają się zahamować przepływ pieniędzy na rzecz reżimu. W ostatnich latach przejęły dziesiątki luksusowych samochodów i innych dóbr zmierzających do Wenezueli - podała CNN. Stacja przypomniała, że marcu 2020 roku amerykański departament sprawiedliwości oskarżył Maduro i 14 innych, byłych i obecnych wenezuelskich urzędników o terroryzm narkotykowy, handel środkami odurzającymi i korupcję. Zarzucano im udział w przemycie dużych ilości kokainy do Stanów Zjednoczonych. Zaoferowano nagrodę w wysokości 15 mln dolarów za informacje, które doprowadziłyby do zatrzymania i skazania Maduro. Zobacz również: Zełenski: Mamy w niewoli ponad 600 rosyjskich jeńców do wymiany

