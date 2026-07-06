„Poczuliśmy potężny huk”. Fajerwerki uderzyły w lądujący samolot

RMF24

Nietypowe zdarzenie lotnicze w Chicago. BBC podaje, że w sobotę, podczas lądowania, w samolot linii Delta Air Lines uderzyły fajerwerki. Nikomu nic się nie stało, ale załoga zgłosiła wieży kontroli, że poczuła uderzenie.

Do incydentu doszło w trakcie lotu z Atlantu do międzynarodowego lotniska Midway. Na pokładzie było 52 pasażerów i sześciu członków załogi.

Fajerwerki właśnie uderzyły w nasz samolot – powiedział pilot w czasie rozmowy z wieżą kontroli lotów. Do zdarzenia doszło na wysokości około 200 stóp, czyli niespełna 61 metrów nad ziemią. Mamy nadzieję, że to była tylko petarda, która wybuchła pod samolotem, ale zdecydowanie poczuliśmy potężny huk – relacjonował pilot.

Ostrzeżenia kontrolerów i reakcja służb

Kontrolerzy ruchu lotniczego już wcześniej ostrzegali załogę przed fajerwerkami w pobliżu pasa startowego. W sobotni wieczór, trwały bowiem uroczystości z okazji 250-lecia amerykańskiej niepodległości.

Delta 1076… zachowajcie ostrożność, w okolicy końca pasa podejścia wystrzeliwane są fajerwerki z pobliskich domów. Jak można sobie wyobrazić, otrzymaliśmy wiele zgłoszeń w tej sprawie. Władze miasta są tego świadome. Powiedzieli, że powiadomią policję w Chicago, ale, wiecie, nie wiem, co z tym zrobią – brzmiało ostrzeżenie.

Służby miejskie zostały powiadomione o incydencie, a chicagowska policja potwierdziła, że samolot „został uderzony przez nieznany obiekt”, co spowodowało „niewielkie uszkodzenia lakieru”.

Po wylądowaniu samolot Airbus A319 został dokładnie skontrolowany. Linie lotnicze zapewniają, że nie stwierdzono żadnych uszkodzeń konstrukcyjnych. Nikomu nic się nie stało.

Fajerwerki, czyli część tradycji

Pokazy fajerwerków to nieodłączny element obchodów Dnia Niepodległości w USA. Oprócz oficjalnych, nadzorowanych pokazów, popularne są także prywatne, często niekontrolowane odpalanie fajerwerków w pobliżu domów i lotnisk. Od południa w sobotę zawieszono loty na lotnisku Ronald Reagan Washington National Airport, aby umożliwić przeloty samolotów wojskowych oraz pokaz pirotechniczny, który rozpoczął się o północy czasu lokalnego.