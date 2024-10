Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen popiera polską decyzję w sprawie zawieszenia czasowego i terytorialnego prawa do azylu. "Można czasowo i odpowiednio zawiesić system azylowy, aby odpowiedzieć na hybrydowy atak" - powiedziała podczas dyskusji za zamkniętymi drzwiami.

Ursula Von der Leyen podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli 17 października 2024 roku / NICOLAS TUCAT/AFP/East News / East News

Migracja jest jednym z ostatnich, ale też jednym z najbardziej palących tematów czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej.

Powodem jest rosnąca liczba osób przybywających do Europy oraz zagrożenie związane z instrumentalizacją migrantów przez Rosję i Białoruś. To właśnie tam mobilizuje się ludzi z krajów trzecich, które nie mają podpisanych porozumień z UE, zobowiązujących ich do przyjmowania swoich obywateli z powrotem.

Jak dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, szefowa KE popiera polską decyzję w sprawie zawieszenia czasowego i terytorialnego prawa do azylu. Jak miała powiedzieć Ursula von der Leyen: „To nie jest nieregularna migracja, chodzi o zdolność Unii Europejskiej do obrony przed hybrydowym atakiem”.

Szefowa KE nadała ton, popierając działania Polski podyktowane zagrożeniem hybrydowym ze strony Białorusi i Rosji, które wykorzystują migrantów. Premier Donald Tusk wyjaśnił, że chodzi o ochronę całej Unii, gdyż migranci nie zatrzymują się w Polsce.

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, Polskę zdecydowanie poparły także kraje bałtyckie - podkreślając, ze mają podobny problem - jak również Finlandia. Premier tego kraju zaapelował o rozwiązanie sprawy na szczeblu unijnym.

Premier Holandii Dick Schoof mówił, że „całkowicie zgadza się z Polską, że to wojna hybrydowa, która wymaga innej odpowiedzi”. Zaapelował, aby polski problem znalazł odbicie we wnioskach końcowych ze szczytu.

Polskę poparły także kraje południa Europy, takie jak Grecja czy Hiszpania. Premier Hiszpanii powiedział, że jako kraj graniczny doświadczyła ona podobnego - co Polska - problemu z Marokiem.

Dyskusja nie zakończy się konkretnymi decyzjami. Była to okazja do szczerej wymiany zdań, która zapoczątkuje ostrzejsze podejście UE w kwestii migracji.