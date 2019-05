Himalaistka Elisabeth Revol w ciągu dwóch dni zdobyła Mount Everest i Lhotse - poinformował organizator wyprawy Rishi Ram Bhandari. Francuzka w styczniu ubiegłego roku została uratowana na zboczach Nanga Parbat (8126 m) przez polską wyprawę na K2.

Francuska alpinistka Elisabeth Revol została na zboczach Nanga Parbat (8126 m) przez polską wyprawę na K2 / Grzegorz Momot / PAP

Elisabeth wspięła się na Everest w czwartek, a dzisiejszego ranka stanęła na szczycie Lhotse - relacjonował w rozmowie z agencją AFP Bhandari.

Jak dodał, Revol miała w planach dokonać tego bez użycia tlenu. Nie jest on jednak pewny, czy ze względu na dużą liczbę wspinaczy w okolicach Mount Everest i tworzące się z tego powodu kolejki udało jej się zrealizować ten zamiar.

39-letnia Francuzka ma wrócić do bazy pod Everestem w sobotę. Towarzyszy jej co najmniej dwóch szerpów.



O Revol zrobiło się głośno za sprawą akcji ratunkowej z ubiegłego roku. Była wówczas partnerką wspinaczkową Tomasza Mackiewicza. W stanie skrajnego wyczerpania została uratowana przez uczestników polskiej wyprawy na niezdobyty zimą szczyt K2. Mackiewicza nie udało się uratować, pozostał na zboczach Nanga Parbat.