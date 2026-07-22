Ukraiński F-16 po raz pierwszy zestrzelił rosyjski myśliwiec w walce powietrznej

RMF24

Ukraiński F-16, po raz pierwszy w historii, zestrzelił rosyjski samolot bojowy podczas powietrznej konfrontacji. Informację tę potwierdził generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, podczas wystąpienia w amerykańskim Senacie.

Myśliwiec wielozadaniowy F-16 Sił Powietrznych Ukrainy po raz pierwszy zestrzelił rosyjski samolot bojowy w walce powietrznej. Według informacji przekazanych przez portal Militarnyj, a potwierdzonych przez amerykańskiego generała Dana Caine’a, to wydarzenie jest dowodem na rosnącą skuteczność ukraińskich sił powietrznych, które w ostatnich latach przeszły znaczącą modernizację dzięki wsparciu zachodnich partnerów.

Kulisy operacji: symulacje, zasadzka i precyzyjne uderzenie

Według przekazanych informacji operacja, która doprowadziła do zestrzelenia rosyjskiego myśliwca, była starannie zaplanowana i przeprowadzona z użyciem kilku typów ukraińskich samolotów. W akcji z 8 lipca uczestniczył między innymi MiG-29, który symulował atak na cel naziemny, odciągając uwagę rosyjskich pilotów. W kluczowym momencie do walki włączyła się para F-16, które wykorzystały element zaskoczenia, by skutecznie przechwycić i zestrzelić rosyjskiego myśliwiec. Całość operacji wspierała także bateria systemu obrony przeciwlotniczej Patriot, co dodatkowo zwiększyło szanse powodzenia misji.

Rosyjski Su-35 - potwierdzona strata

Choć amerykański generał nie sprecyzował typu zestrzelonego samolotu, wszystko wskazuje na to, że chodzi o rosyjski myśliwiec Su-35. Informacje o jego utracie pojawiły się zarówno w ukraińskich, jak i rosyjskich mediach. Rosyjscy blogerzy wojskowi na Telegramie potwierdzili, że pilot Su-35 katapultował się i przeżył, jednak strata maszyny tej klasy to poważny cios dla rosyjskiego lotnictwa.

Dotychczas nie było jasne, czy za zestrzelenie odpowiadały ukraińskie myśliwce, czy też systemy obrony przeciwlotniczej – teraz jednak wszystko wskazuje na to, że to właśnie F-16 odegrał kluczową rolę.

F-16 na ukraińskim niebie – nowa jakość w walce

Ukraina dysponuje obecnie około 50 myśliwcami F-16, które zostały przekazane przez Holandię, Danię i Norwegię. Choć są to maszyny starszych generacji, zostały one gruntownie zmodernizowane i dostosowane do współczesnych realiów pola walki.

Dotychczas F-16 były wykorzystywane głównie do zadań defensywnych – zestrzeliwania dronów, pocisków manewrujących oraz atakowania celów naziemnych. Zestrzelenie rosyjskiego myśliwca to pierwszy tak spektakularny przykład ich użycia w działaniach ofensywnych, co może zwiastować zmianę strategii ukraińskiego lotnictwa.