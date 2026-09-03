Ukraińcy uderzyli w rejonie Soczi i na Krymie. Za cel obrali rosyjski okręt desantowy

RMF24

Ukraińskie wojsko uszkodziło rosyjski okręt desantowy BK-16 w Sewastopolu na okupowanym Krymie, o czym poinformował w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Z kolei ukraińska marynarka wojenna powiadomiła o uderzeniu w statek dostawczy Nefrit w portowym mieście Soczi w Rosji.

Według ukraińskiej armii atak na BK-16 był częścią operacji przeprowadzonych w środę oraz w nocy ze środy na czwartek. Sztab Generalny nie sprecyzował, jakiej broni użyto do tych uderzeń. „Stopień uszkodzeń jest w trakcie ustalania” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego opublikowanym w komunikatorze Telegram.

Co to jest BK-16?

Ukraińskie wojsko podało natomiast, że BK-16 to szybka jednostka transportowo-desantowa, która może przewozić łącznie 21 osób, w tym 19 żołnierzy desantu. Służy do transportu oraz desantowania wojskowych, a także do wykonywania zadań patrolowych i antydywersyjnych.

„Okręt może być wyposażony w karabiny maszynowe i granatniki” – podkreślono.

Ukraińska marynarka w akcji. Do ataku użyli drona morskiego

Marynarka wojenna nie doprecyzowała, jak mocno został uszkodzony statek Nefrit w Soczi. Wiadomo, że w pobliżu statku odnotowano potężny wybuch i zadymienie. Ukraińskie wojsko przekazało, że atak przeprowadzono z użyciem drona morskiego.

Według informacji sił zbrojnych jednostka ta służy do operacji związanych z transportem ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto statek jest wykorzystywany do obsługi obiektów offshore, przewozu innych ładunków oraz prowadzenia technicznych prac podwodnych. „Jego działalność stanowiła bezpośrednie wsparcie dla gospodarki wojennej wroga i finansowania” wojny Rosji przeciwko Ukrainie – zaznaczono w komunikacie ukraińskich sił morskich.