Ukraina: Służby udaremniły zamach na rosyjskiego opozycjonistę

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Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i wywiad wojskowy udaremniły przygotowywany przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa zamach na jednego z liderów rosyjskiego ruchu opozycyjnego. Polityk przyjechał do Ukrainy na obchody Dnia Niepodległości - poinformowała SBU.

Ukraińskie służby przekazały, że prowadzą obecnie czynności operacyjno-śledcze w sprawie przygotowań do ataku. Nie ujawniono ani szczegółów planowanego zamachu, ani tożsamości osoby, która miała być jego celem.

Nieoficjalnie: chodzi o zastępcę dowódcy RKO

Według źródeł portalu RBK-Ukraina celem operacji FSB miał być Stepan Kapłunow, zastępca dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RKO) - formacji walczącej po stronie Ukrainy przeciwko Rosji.

Niedawno pojawiły się informacje, że mężczyzna został porwany w pobliżu swojego domu. Sztab RKO przekazał, że nie ma danych na temat miejsca jego pobytu.

Szef sztabu formacji, Ołeksandr Fortuna, oświadczył, że po zaginięciu Stepana Kapłunowa przedstawiciele RKO zwrócili się z pytaniami o miejsce pobytu do ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), SBU oraz Państwowego Biura Śledczego.