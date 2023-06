W piątek zmarł Daniel Ellsberg, sygnalista z czasu wojny w Wietnamie, który w 1971 roku opublikował tajne materiały znane jako "Pentagon Papers" - poinformowała agencja Reutera, powołując się na informacje od rodziny zmarłego.

Daniel Ellsberg / ARNO BURGI / PAP/EPA

"Akta z Pentagonu" miały dowodzić, że choć członkowie amerykańskiego rządu uważali, że wojna jest skazana na klęskę, to ze względów koniunkturalnych nie informowali o tym opinii publicznej. Opublikowanie dokumentów było jednym z czynników prowadzących do wycofania się sił USA z Wietnamu.

92-letni Ellsberg zmarł na nowotwór trzustki.

Jak przypomina agencja Reutera, zanim w połowie lat 60. Ellsberg udał się do Sajgonu jako urzędnik Departamentu Stanu, wcześniej zdobył trzy stopnie naukowe na Harvardzie, służył w Korpusie Piechoty Morskiej i pracował w Pentagonie oraz w RAND Corporation, wpływowym think tanku zajmującym się analizami politycznymi. Był wówczas zwolennikiem amerykańskiej interwencji w Wietnamie. Jak przyznał w swoich wspomnieniach, wystarczył tydzień pobytu w Wietnamie, by zdać sobie sprawę, że ta wojna dla Ameryki jest nie do wygrania.