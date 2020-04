UE przetransportowała dotąd do domu ponad 500 tys. swych obywateli, którzy utknęli poza granicami Wspólnoty przez ograniczenia w podróży wprowadzone na świecie w związku z pandemią - podała KE. Obecnie poza granicami UE przebywa około 100 tys. jej obywateli.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Na początku pandemii około 600 tys. obywateli państw UE pozostawało poza Unią - większość z nich w regionie Azji i Pacyfiku oraz w obu Amerykach.

Dzięki intensywnym wysiłkom UE w zakresie współpracy konsularnej, finansowanych przez UE lotów repatriacyjnych i koordynacji udało się przywieźć do domu już dziś ponad 500 tys. z nich - podała Komisja Europejska w piątek.



W marcu Rada Europejska zleciła szefowi unijnej dyplomacji Josepowi Borrellowi koordynowanie operacji repatriacyjnych obywateli UE. Europejska Służba Działań Zewnętrznych powołała specjalną konsularną grupę zadaniową, która ściśle współpracuje z państwami członkowskimi i Komisją Europejską.



Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Komisji (ERCC) współfinansowało i współorganizowało prawie 200 lotów, w wyniku których przewieziono do domu około 45 tys. obywateli UE.



Ta ogromna i wyjątkowa pod względem historycznym współpraca konsularna państw członkowskich UE i instytucji UE przyniosła korzyści również obywatelom z innych krajów partnerskich, takich jak Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania. 5 tys. obywateli tych krajów zostało repatriowanych lotami zorganizowanymi przez UE. Obecnie około 98,9 tys. obywateli UE przebywa za granicą i nadal podejmowane są starania, by przywieźć ich do domu w najbliższych dniach - poinformowała Komisja.