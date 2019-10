24 osoby aresztowano w Turcji za szerzenie w mediach społecznościowych "czarnej propagandy" na temat tureckiej operacji w Syrii - poinformowała w środę państwowa agencja Anatolia.

Operacja turecka w Syrii / ERDEM SAHIN / PAP/EPA

Od rozpoczęcia 9 października operacji przeciwko siłom kurdyjskich Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG) tureckie władze wszczęły dochodzenia wobec "setek ludzi" krytykujących tę ofensywę - pisze Reuters.

Według Anatolii spośród 186 osób zatrzymanych za krytykowanie ofensywy 24 osoby zostały formalnie aresztowane. Podejrzanych oskarżono o "nawoływanie opinii publicznej do nienawiści i wrogości" oraz "szerzenie propagandy organizacji terrorystycznej".



Większość tureckich partii opozycyjnych poparło operację w Syrii. Do zakończenia ofensywy wezwała prokurdyjska Ludowa Partia Demokratyczna (HDP). HDP nazwała działania Ankary "próbą inwazji". W związku z tymi wypowiedziami prokuratura wszczęła dochodzenie w stosunku do kierownictwa partii.



Reuters pisze, że w przypadku dwóch wcześniejszych tureckich operacji - Tarczy Eufratu w 2017 r. i Gałązki Oliwnej w 2018 r. - wszczynano podobne dochodzenia. Za krytyczne posty w mediach społecznościowych na temat operacji z 2018 r. zatrzymano ponad 300 osób.