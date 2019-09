Kandydat na prezydenta Tunezji Nabil Karui pozostanie w areszcie, gdyż sąd w środę ponownie odrzucił jego prośbę o zwolnienie - poinformował jeden z jego prawników Kamel Ben Mesud.

Nabil Karoui / STRINGER / PAP/EPA

Sędzia odmówił wydania orzeczenia, uznając się za niekompetentnego w tej sprawie - powiedział Mesud, który dzień wcześniej składał wniosek do sądu o uwolnienie kandydata na prezydenta. Odwołamy się - zapowiedział prawnik.



Magnat medialny Nabil Karui w niedzielę przeszedł do drugiej tury tunezyjskich wyborów prezydenckich, otrzymując 15,6 proc. głosów. Jego przeciwnikiem będzie konserwatywny profesor prawa Kais Saied, który uzyskał poparcie 18,4 proc.



56-letni Karui pozostaje w areszcie od 23 sierpnia. Jego zwolennicy twierdzą, że aresztowanie jest decyzją polityczną, która ma na celu storpedowanie jego kandydatury w wyborach, natomiast tunezyjskie władze utrzymują, że nie ingerowały w tę sprawę i o jego aresztowaniu w sposób niezależny zdecydował wymiar sprawiedliwości.



Po aresztowaniu tunezyjska komisja wyborcza ogłosiła, że Karui może figurować jako kandydat na prezydenta, dopóki nie zostanie skazany. Karuiemu zarzuca się oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy.



Po raz pierwszy sąd odrzucił wniosek o jego uwolnienie 3 września, a po raz drugi dziesięć dni później. Za każdym razem sędzia informował, że nie ma kompetencji do rozpatrzenia tej sprawy, w związku z czym odmawiał zajęcia się odwołaniem.



Tunezyjska komisja wyborcza na razie nie podała daty drugiej tury wyborów.