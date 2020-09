Prezydent Donald Trump wezwał w poniedziałek federalny sąd apelacyjny do nieudostępniania prokuratorowi okręgowemu jego zeznań podatkowych utrzymując, że "jest on wobec niego w sposób oczywisty wrogo nastawiony". Trump zapowiedział, że w razie potrzeby zwróci się do Sądu Najwyższego.

