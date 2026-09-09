Trump, Putin i Xi Jinping zasiądą przy jednym stole? Pieskow wskazał datę i miejsce

Trzech przywódców, jedno spotkanie. Trump i Putin rozmawiali o szczycie z Xi
Pieskow potwierdził, że podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej Trumpa z Putinem omawiano możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania Rosja–Chiny–USA. Według Pieskowa miałoby do niego dojść przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen 18 i 19 listopada.
Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia - Kreml mówi jedynie o możliwości jego organizacji.
Kreml liczy na rozmowy z Ukrainą?
Pieskow odniósł się również do kwestii negocjacji dotyczących wojny w Ukrainie. Rzecznik Kremla przekazał, że Moskwa liczy na wznowienie trójstronnych rozmów rosyjsko-amerykańsko-ukraińskich „w najbliższej przyszłości”. Zaznaczył jednocześnie, że nie ma obecnie formalnie uzgodnionego harmonogramu ani szczegółowego planu dalszych działań.
Istnieje wspólna inicjatywa i potwierdzona wola polityczna, by dążyć do wznowienia trójstronnych negocjacji - powiedział Pieskow, cytowany przez agencję Tass. Mamy nadzieję, że negocjacje te zostaną wznowione w najbliższej przyszłości - dodał.