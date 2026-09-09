Trump, Putin i Xi Jinping zasiądą przy jednym stole? Pieskow wskazał datę i miejsce

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W połowie listopada może dojść do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, przywódcy Rosji Władimira Putina oraz prezydenta Chin Xi Jinpinga. Informację przekazała RBC-Ukraina, połowując się na rosyjską agencję Tass.

Trzech przywódców, jedno spotkanie. Trump i Putin rozmawiali o szczycie z Xi

Pieskow potwierdził, że podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej Trumpa z Putinem omawiano możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania Rosja–Chiny–USA. Według Pieskowa miałoby do niego dojść przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen 18 i 19 listopada.

Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia - Kreml mówi jedynie o możliwości jego organizacji.

Kreml liczy na rozmowy z Ukrainą?

Pieskow odniósł się również do kwestii negocjacji dotyczących wojny w Ukrainie. Rzecznik Kremla przekazał, że Moskwa liczy na wznowienie trójstronnych rozmów rosyjsko-amerykańsko-ukraińskich „w najbliższej przyszłości”. Zaznaczył jednocześnie, że nie ma obecnie formalnie uzgodnionego harmonogramu ani szczegółowego planu dalszych działań.

Istnieje wspólna inicjatywa i potwierdzona wola polityczna, by dążyć do wznowienia trójstronnych negocjacji - powiedział Pieskow, cytowany przez agencję Tass. Mamy nadzieję, że negocjacje te zostaną wznowione w najbliższej przyszłości - dodał.