​Były prezydent USA i zarazem czołowy kandydat republikański w zbliżających się wyborach prezydenckich Donald Trump wyraził we wtorek pogląd, że zmarły w kolonii karnej rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny "był bardzo dzielny" , ale "prawdopodobnie nie powinien wracać do Rosji".

Donald Trump / Shutterstock

Wypowiadając się dla telewizji Fox News w formacie spotkania z wyborcami w Greenville, w stanie Karolina Południowa, Trump powiedział m. in., że "sprawa Nawalnego to bardzo smutna sytuacja".

On jest, on był, bardzo dzielnym facetem, ponieważ wrócił do Rosji a mógł pozostać z daleka. I szczerze mówiąc wyszedłby o wiele lepiej pozostając z daleka i wypowiadając się poza krajem, niż wracając ponieważ ludzie myśleli, że to się wydarzy i to się wydarzyło. I to jest straszne - mówił Trump.