Trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej. Tak protestowała branża stalowa w Brukseli

RMF24

Trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej, ciężarówki i głośne klaksony. Branża przetwórstwa i dystrybucji stali domagała się w Brukseli wprowadzenia ceł i kontyngentów na import m.in. chińskich produktów wykonywanych ze stali.

Protest był niezbyt liczny, ale głośny. W demonstracji wzięli udział również przedstawiciele polskiej branży przetwórstwa stali.

Bez ochrony - fabryki i miejsca pracy mogą zniknąć

Dziesięć trumien miało oznaczać europejskie fabryki i miejsca pracy, które mogą zniknąć, jeśli Unia nie zacznie chronić nie tylko samej stali (KE wprowadziła już jej ochronę), ale także produktów, które są z niej wykonywane.

Głośne klaksony, które rozległy się przed siedzibą KE, miały z kolei symbolizować pobudkę dla Brukseli.

Zdjęcie z miejsca protestu (fot. RMF FM/Katarzyna Szymańska-Borginion)

Kraje azjatyckie zalewają Europę gotowymi produktami ze stali

Jak wyjaśnia w rozmowie z korespondentką RMF FM prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski, dziś Unia chroni tylko samą stal przed importem - między innymi z Chin. Problem w tym, że Chiny i inne kraje azjatyckie zaczęły zalewać Europę już gotowymi produktami wykonanymi ze stali.

Chodzi między innymi o gwoździe, sprężyny, części samochodowe, części maszyn, sprzęt AGD czy meble - wylicza Sikorski.

Dodaje, że „jeżeli chronimy tylko jeden element łańcucha dostaw, zawsze padnie następne najsłabsze ogniwo. Tym ogniwem jest przetwórstwo i dystrybucja oraz sektory odbierające stal”.

Branża domaga się więc, żeby cła i kontyngenty, które obowiązują już na stal, objęły także produkty wykonane ze stali. Chce również rozszerzenia unijnego podatku węglowego CBAM na większą liczbę takich produktów.

Nowe limity na stal cieszą hutników. Spór o złom trwa Ukraiński zakaz eksportu złomu stalowego nadal uderza w polski przemysł hutniczy. Branża liczy, że Komisja Europejska doprowadzi do zniesienia tych ograniczeń. Jednocześnie pozytywnie ocenia najnowszą decyzję Brukseli o zaostrzeniu zasad importu…