Trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej. Tak protestowała branża stalowa w Brukseli

Protest był niezbyt liczny, ale głośny. W demonstracji wzięli udział również przedstawiciele polskiej branży przetwórstwa stali.
Bez ochrony - fabryki i miejsca pracy mogą zniknąć
Dziesięć trumien miało oznaczać europejskie fabryki i miejsca pracy, które mogą zniknąć, jeśli Unia nie zacznie chronić nie tylko samej stali (KE wprowadziła już jej ochronę), ale także produktów, które są z niej wykonywane.
Głośne klaksony, które rozległy się przed siedzibą KE, miały z kolei symbolizować pobudkę dla Brukseli.
Kraje azjatyckie zalewają Europę gotowymi produktami ze stali
Jak wyjaśnia w rozmowie z korespondentką RMF FM prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski, dziś Unia chroni tylko samą stal przed importem - między innymi z Chin. Problem w tym, że Chiny i inne kraje azjatyckie zaczęły zalewać Europę już gotowymi produktami wykonanymi ze stali.
Chodzi między innymi o gwoździe, sprężyny, części samochodowe, części maszyn, sprzęt AGD czy meble - wylicza Sikorski.
Dodaje, że „jeżeli chronimy tylko jeden element łańcucha dostaw, zawsze padnie następne najsłabsze ogniwo. Tym ogniwem jest przetwórstwo i dystrybucja oraz sektory odbierające stal”.
Branża domaga się więc, żeby cła i kontyngenty, które obowiązują już na stal, objęły także produkty wykonane ze stali. Chce również rozszerzenia unijnego podatku węglowego CBAM na większą liczbę takich produktów.