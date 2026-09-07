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Trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej. Tak protestowała branża stalowa w Brukseli

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (16:00)

Trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej, ciężarówki i głośne klaksony. Branża przetwórstwa i dystrybucji stali domagała się w Brukseli wprowadzenia ceł i kontyngentów na import m.in. chińskich produktów wykonywanych ze stali.

Trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej. Tak protestowała branża stalowa w Brukseli
Trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej (fot. Katarzyna Szymańska-Borginion) /RMF FM

Protest był niezbyt liczny, ale głośny. W demonstracji wzięli udział również przedstawiciele polskiej branży przetwórstwa stali. 

Bez ochrony - fabryki i miejsca pracy mogą zniknąć

Dziesięć trumien miało oznaczać europejskie fabryki i miejsca pracy, które mogą zniknąć, jeśli Unia nie zacznie chronić nie tylko samej stali (KE wprowadziła już jej ochronę), ale także produktów, które są z niej wykonywane. 

Głośne klaksony, które rozległy się przed siedzibą KE, miały z kolei symbolizować pobudkę dla Brukseli.

Kraje azjatyckie zalewają Europę gotowymi produktami ze stali

Jak wyjaśnia w rozmowie z korespondentką RMF FM prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski, dziś Unia chroni tylko samą stal przed importem - między innymi z Chin. Problem w tym, że Chiny i inne kraje azjatyckie zaczęły zalewać Europę już gotowymi produktami wykonanymi ze stali.

Chodzi między innymi o gwoździe, sprężyny, części samochodowe, części maszyn, sprzęt AGD czy meble - wylicza Sikorski.

Dodaje, że „jeżeli chronimy tylko jeden element łańcucha dostaw, zawsze padnie następne najsłabsze ogniwo. Tym ogniwem jest przetwórstwo i dystrybucja oraz sektory odbierające stal”.

Branża domaga się więc, żeby cła i kontyngenty, które obowiązują już na stal, objęły także produkty wykonane ze stali. Chce również rozszerzenia unijnego podatku węglowego CBAM na większą liczbę takich produktów.

 

 


Źródło: RMF FM
Tagi: Komisja Europejska protest
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