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Tragiczny wypadek w Tatrach Zachodnich. Nie żyje 52-latek

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 października (11:46)

52-letni Polak zginął w wypadku w Tatrach Zachodnich. O tragedii poinformowało słowackie Pogotowie Górskie (HZS).

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Tragiczny wypadek w Tatrach Zachodnich. Nie żyje 52-latek
Do wypadku doszło w Tatrach Zachodnich, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

W sobotę po południu ratownicy otrzymali wezwanie do wypadku turysty w Tatrach Zachodnich. HZS poinformowało w niedzielę, że 52-letni Polak zmarł.

Do tragedii doszło w trudnym i wyeksponowanym terenie Skrzyniarek, w którym znajdują się łańcuchy. Turysta poślizgnął się i spadł z dużej wysokości, odnosząc poważne rany. 

Wezwani ratownicy i lekarz górskiego pogotowia zostali przewiezieni śmigłowcem na miejsce wypadku. Stwierdzili śmierć Polaka.

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Skrzyniarki położone są w głównej grani Tatr Zachodnich, na wysokości ok. 2 tys. m n. p. m., między Spaloną Kopą a Salatyńskim Wierchem. 

W sobotę pogoda w Tatrach była dobra, ale w najwyższych partiach gór zalega śnieg i może występować lód. HZS wydało dla tego rejonu alert pogodowy pierwszego stopnia.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Tatry

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