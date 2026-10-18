Tragiczny wypadek w Tatrach Zachodnich. Nie żyje 52-latek

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52-letni Polak zginął w wypadku w Tatrach Zachodnich. O tragedii poinformowało słowackie Pogotowie Górskie (HZS).

W sobotę po południu ratownicy otrzymali wezwanie do wypadku turysty w Tatrach Zachodnich. HZS poinformowało w niedzielę, że 52-letni Polak zmarł.

Do tragedii doszło w trudnym i wyeksponowanym terenie Skrzyniarek, w którym znajdują się łańcuchy. Turysta poślizgnął się i spadł z dużej wysokości, odnosząc poważne rany.

Wezwani ratownicy i lekarz górskiego pogotowia zostali przewiezieni śmigłowcem na miejsce wypadku. Stwierdzili śmierć Polaka.

Skrzyniarki położone są w głównej grani Tatr Zachodnich, na wysokości ok. 2 tys. m n. p. m., między Spaloną Kopą a Salatyńskim Wierchem.

W sobotę pogoda w Tatrach była dobra, ale w najwyższych partiach gór zalega śnieg i może występować lód. HZS wydało dla tego rejonu alert pogodowy pierwszego stopnia.