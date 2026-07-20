Tragedia w Paryżu. Rozpędzone Audi na polskich tablicach śmiertelnie potrąciło kobietę

RMF24

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę w pobliżu Opery w Paryżu. Jak informuje dziennik „Le Figaro”, samochód jadący z prędkością 100 km/h śmiertelnie potrącił około 60-letnią kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Według „Le Figaro” i „Le Parisien” Audi było zarejestrowane w Polsce. Zatrzymano dwie osoby, jedna uciekła.

Portal RTL podał, że kierowca został zatrzymany razem z jednym z pasażerów, natomiast trzecia osoba nie została ujęta. Z kolei według „Le Parisien” i „Le Figaro” zatrzymano dwie osoby podejrzane i na razie nie zidentyfikowano kierowcy.

Powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, „Le Parisien” podał, że kierowca jechał samochodem marki Audi zarejestrowanym w Polsce. Tę samą informację podał „Le Figaro”. Dziennik ten podał także, że w aucie znaleziono środki odurzające.

Prokuratura poinformowała, że wszczęto dochodzenie w sprawie zabójstwa w ruchu drogowym przy okolicznościach obciążających: świadomym naruszeniu przepisów i ucieczce z miejsca zdarzenia.

Nie podano żadnych informacji na temat tożsamości zatrzymanych.

