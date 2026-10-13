Tragedia w parku rozrywki. Mężczyzna wypadł z wagonika kolejki górskiej

RMF24

Tragedia w parku rozrywki na terenie amerykańskiego stanu Georgia. Mężczyzna wypadł z wagonika kolejki górskiej i, spadając, uderzył o konstrukcję atrakcji - poinformowały amerykańskie media, dodając, że kilka osób zostało rannych.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, krótko przed godz. 16 czasu lokalnego. Policja hrabstwa Cobb w stanie Georgia, gdzie znajduje się park rozrywki Six Flags Over Georgia, zdawkowo poinformowała o wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych.

Funkcjonariusze nie sprecyzowali, w jaki sposób doszło do tragedii.

Amerykańskie media, m.in. CNN i Fox News, piszą jednak, powołując się na relacje świadków, że mężczyzna wypadł z wagonika kolejki górskiej i, spadając, uderzył o konstrukcję atrakcji. Nie wiadomo jednak, dlaczego część pasażerów doznała obrażeń.

Po wypadku przejazd został wstrzymany - pasażerowie, którzy znajdowali się wysoko nad ziemią, zostali ewakuowani przez pracowników parku.

„Jest nam bardzo przykro z powodu zdarzenia z udziałem naszego gościa, do którego doszło dziś w naszym parku. Nasze myśli i kondolencje kierujemy do rodziny, przyjaciół i bliskich tej osoby” - przekazał w oświadczeniu rzecznik Six Flags Over Georgia, cytowany przez Fox News.

Goliath - jedna z najwyższych atrakcji parku

Goliath to duża kolejka górska (ang. hypercoaster) o wysokości około 61 metrów, której wagoniki osiągają prędkość blisko 113 km/h. Na trasie są dwa spadki (pierwszy o wysokości ok. 52 metrów, drugi - ok. 53 metrów), a także spirala o obrocie 540 stopni. Przeciążenia są na poziomie 4G.