Tragedia w kanadyjskiej bazie wojskowej. Są zabici i ranni

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W Bazie Kanadyjskich Sił Zbrojnych Wainwright w Albercie doszło do „poważnego incydentu” oraz pożaru. Są zabici i ranni – poinformowały władze kraju.

Są ofiary śmiertelne

Poważny incydent, w wyniku którego wybuchł pożar, nastąpił w Bazie Kanadyjskich Sił Zbrojnych Wainwright w Albercie. Nasze myśli są ze wszystkimi odważnymi mężczyznami i kobietami, którzy zostali poszkodowani – oświadczył premier Kanady Mark Carney.

Minister obrony David McGuinty ogłosił później, że „w wyniku incydentu w bazie są zarówno ofiary śmiertelne, jak i ranni”. Nie podał ich liczby.

Premierka Alberty Danielle Smith określiła pożar jako „znaczący i tragiczny”. Według niej ucierpiało w nim wielu żołnierzy.

Kanada ogłasza wielki sojusz z Unią Europejską. „Za trzy tygodnie” Kanada i Unia Europejska razem. Na szczycie w Montrealu pod koniec października zainaugurowany zostanie nowy sojusz - ogłosił kanadyjski premier Mark Carney. Mówił też o „wolnych od ingerencji obcych rządów” Kanadyjczykach.

Baza Wainwright

Baza znajduje się w pobliżu miasta Wainwright, około 200 kilometrów od Edmonton.

Mieszkańcy Alberty będą 19 października głosować w referendum, w którym jedno z pytań dotyczy możliwości rozpoczęcia procesu mającego na celu odłączenie tej prowincji od Kanady.