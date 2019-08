Trzy osoby zginęły na popularnej zwłaszcza wśród surferów plaży na północ od San Diego w Kalifornii w USA. Zawalił się tam klif i na plażowiczów runęły tony pasku.



Klif przy plaży Grandview w rejonie Encinitas w hrabstwie San Diego jest wciąż niestabilny, chociaż uważa się, że znajdujące się na nim domy nie są bezpośrednio zagrożone - informuje agencja Associated Press.



Miejscowe władze przekazały, że liczący ok. 30 metrów długości fragment klifu zawalił się w piątek po południu czasu lokalnego. Ratownicy natychmiast ruszyli z pomocą, by odkopać ofiary. Jedna kobieta zginęła na miejscu, a dwie inne osoby zmarły w szpitalu. Ponadto dwie osoby zostały ranne.



Na miejsce wypadku dostarczono psy i ciężki sprzęt w celu poszukiwania innych ofiar, ale nikogo już nie znaleziono. Poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych.