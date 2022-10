Rodzina Halyny Hutchins - operatorki, która w 2021 r. zginęła na planie filmu "Rust" - porozumiała się z Alekiem Baldwinem i wycofała pozew przeciwko aktorowi.

Alec Baldwin / JOHN ANGELILLO / PAP/EPA

Do tragedii na planie westernu "Rust" w Nowym Meksyku doszło w październiku 2021 roku. Alec Baldwin miał zagrać w produkcji rolę wyjętego spod prawa Rusta, którego 13-letni wnuk oskarżony jest o przypadkowe doprowadzenie do śmierci człowieka.

Podczas kręcenia jednej ze scen z pistoletem-rekwizytem, aktor wystrzelił z broni ostry pocisk, który trafił 42-letnią operatorkę Halynę Hutchins oraz 48-letniego reżysera Joela Souzę. Hutchins zginęła na miejscu, a Souza trafił do szpitala. Po wypadku zdjęcia do filmu zostały wstrzymane.

W lutym tego roku rodzina Hutchins złożyła pozew przeciwko Baldwinowi, producentom i niektórym członkom ekipy filmowej. Oskarżyła ich o pogwałcenie standardów pracy na planie.

Zgodnie z zawartą teraz umową, rodzina Halyny Hutchins stwierdziła, że pozew był złożony bezpodstawnie. Matthew Hutchins, wdowiec po Halynie Hutchins, zostanie producentem wykonawczym filmu. W związku z tym może liczyć na wpływy z dystrybucji "Rusta".

Zdjęcia na planie "Rusta" zostaną wznowione w lutym przyszłego roku. "Nie mam żadnego interesu w tym, by oskarżać lub zrzucać winę na producentów lub pana Baldwina. Wszyscy wierzymy, że śmierć Halyny to był straszny wypadek" - napisał Hutchins w oświadczeniu.

"Naszym pragnieniem było zrobienie tego, co najlepsze dla syna Halyny. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do rozwiązania tej tragicznej i bolesnej sytuacji" - oświadczył adwokat Baldwina, Luke Nikas.

Na plan filmowy ma powrócić reżyser Joel Souza, który został ranny w wyniku postrzału. "Ci, którzy mieli to szczęście, że znali Halynę, wiedzą, że była niezwykle utalentowana, dobra, kreatywna i pełna pozytywnej energii. Żałuję, że świat nie poznał jej w innych okolicznościach" - napisał w oświadczeniu Souza. "Moja decyzja o powrocie do wyreżyserowania tego filmu została podjęta po konsultacjach z Mattem i rodziną Hutchinsów. Cieszę się, że dokończymy to, co zaczęła Halyna" - dodał.