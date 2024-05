„Idę do Brukseli, aby godnie reprezentować nasz kraj, aby walczyć o Polskę, w tym o woj. lubelskie i ścianę wschodnią. Chciałabym, żeby pieniądze, które będą szły do Polski i programy w dużej mierze były dedykowane Polsce wschodniej, wzmocnieniu granicy, bezpieczeństwa” - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Marta Wcisło, posłanka Koalicji Obywatelskiej, kandydatka w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W związku z kwestiami bezpieczeństwa na granicy Robert Mazurek dopytywał ją o sytuację na polsko-białoruskiej granicy.

Według Marty Wcisło sytuacja na polsko-białoruskiej granicy bardzo się zmieniła. Jak mówiła, jeszcze dwa lata temu, rok temu to były duży zorganizowane grupy, teraz grupy są mniejsze, ale bardziej agresywne. Jeśli chodzi o mur na granicy, od początku mówiliśmy, że zapora jest potrzebna, ale nie może być sfinansowana w sposób nietransparentny - tak Marta Wcisło odpowiada na pytanie o mur na granicy. Posłanka KO uzasadniała, że przy budowie zapory nie było przetargów. Chcieliśmy mieć jakikolwiek wgląd w dokumenty w związku z gigantycznym finansowaniem - dodała. Nie żałuję, że głosowałam przeciwko murowi na granicy. Chciałabym, żeby te pieniądze, które poszły z kieszeni Polaków, były wydawane uczciwie, transparentnie - tego nie wiemy - tłumaczyła. Marta Wcisło zapewniała, że pojawiające się w mediach informacje, że w ramach wzmacniania ochrony polsko-białoruskiej granicy pojawią się tam sztuczne bagna, a teren będzie zaminowywany, to kłamstwa. Chcemy uszczelnić granicę poprzez system kamer elektronicznych, poprzez termowizję. Aby chronić naszą granicę, by nie było nielegalnych przekroczeń - mówił posłanka. Według niej Polska powinna stosowań humanitarne zasady traktowania każdego człowieka, nie powinna stosować pushbacków. Wcisło mówiła, że była na granicy w miniony weekend, pytała pograniczników o pushbacki. Powiedziano mi, że straż graniczna nie pozwala przekraczać granicy - deklarowała. Straż graniczna nie przewozi, straż graniczna nie wpuszcza do kraju, tak mnie poinformowano - podkreśliła rozmówczyni Roberta Mazurka.

