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Tragedia na Kaukazie. W lawinie zginęło kilkunastu alpinistów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (10:01)

Dramatyczne doniesienia z rosyjskiego Kaukazu. W niedzielne popołudnie potężna lawina zeszła z jednego z najwyższych szczytów regionu – góry Miżyrgi w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej. W wyniku żywiołu zginęło co najmniej 11 osób, a los kolejnych sześciu wciąż pozostaje nieznany.

Tragedia na Kaukazie. W lawinie zginęło kilkunastu alpinistów
Lawina zeszła z góry Miżyrgi, zdj. Efimova Anna /Shutterstock
  • W niedzielę 6 września potężna lawina zeszła z góry Miżyrgi w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej.
  • W wyniku tragedii zginęło co najmniej 11 osób, 6 jest rannych, a los kolejnych 6 pozostaje nieznany.
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Do tragedii doszło w niedzielę 6 września. Około godziny 17:00 czasu lokalnego potężna lawina zeszła z masywu Miżyrgi– jednego z najwyższych i najbardziej wymagających szczytów rosyjskiej części Kaukazu. W jej zasięgu znalazła się grupa 33 alpinistów. Przemierzali słynny wąwóz Bezengi, znany z malowniczych, ale i niebezpiecznych lodowców dolinnych.

Zero szans na ucieczkę

Według informacji przekazanych przez rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, lawina zaskoczyła wspinaczy, nie dając im praktycznie żadnych szans na ucieczkę. „Niestety jedenaście osób zginęło” – przekazali przedstawiciele służb ratunkowych w poniedziałkowy poranek. 

Sześć osób zostało rannych, a los kolejnych sześciu wciąż pozostaje nieznany. Dziesięciu alpinistom udało się samodzielnie zejść z góry i powiadomić służby o tragedii.

Akcja ratunkowa w ekstremalnych warunkach

Na miejscu natychmiast rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja ratunkowa. W działania zaangażowanych jest ponad 50 ratowników, którzy zmagają się z niezwykle trudnym terenem i stale utrzymującym się zagrożeniem kolejnych lawin. Rzeźba terenu, liczne szczeliny lodowcowe oraz nieprzewidywalna pogoda znacząco utrudniają prowadzenie poszukiwań.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: lawina
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