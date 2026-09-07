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Tragiczny wypadek na lotnisku w Miami. Samolot nie zmieścił się na pasie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (05:20)

Na lotnisku w Miami doszło do tragicznego zdarzenia. Samolot towarowy firmy Amazon nie zmieścił się na pasie, taranując samochody i zatrzymując się dopiero na pobliskim polu. Zginęło co najmniej pięć osób, a pięć kolejnych zostało rannych.

Tragiczny wypadek na lotnisku w Miami. Samolot nie zmieścił się na pasie
Fot. D.A. VARELA /PAP/EPA
  • Na lotnisku w Miami samolot towarowy Amazona nie zmieścił się na pasie startowym, taranując samochody i zatrzymując się na pobliskim polu.
  • W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej pięć osób, a pięć kolejnych zostało rannych.
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Do tragedii doszło w niedzielę wczesnym popołudniem czasu lokalnego na lotnisku w Miami. Lądujący Boeing 767-300 linii Prime Air, należącej do Amazona, nie zdołał zatrzymać się na pasie startowym. Maszyna, która leciała z San Juan w Portoryko, zjechała z pasa, taranując liczne samochody znajdujące się w pobliżu lotniska. Samolot zatrzymał się dopiero na przyległym polu, doznając poważnych uszkodzeń.

Ofiary i akcja ratunkowa

W wyniku katastrofy śmierć poniosło co najmniej pięć osób, a pięć kolejnych zostało rannych. Jak poinformowali przedstawiciele Amazona, trzy z rannych osób są w stanie krytycznym. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Strażacy z hrabstwa Miami-Dade podali, że pilot i drugi pilot zostali bezpiecznie ewakuowani, jednak silniki maszyny stanęły w płomieniach.

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Wszystkie pasy startowe oraz drogi kołowania zostały natychmiast zamknięte. Federalny sekretarz transportu Sean Duffy ostrzegł podróżnych na platformie X, że muszą liczyć się ze znacznymi opóźnieniami, a nawet odwołaniami lotów.

 

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Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy

Na razie nie są znane przyczyny wypadku. Rzecznik Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) zapowiedział wszczęcie szczegółowego śledztwa, które ma wyjaśnić okoliczności tragedii.


Źródło: RMF24/PAP
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