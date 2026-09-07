Tragiczny wypadek na lotnisku w Miami. Samolot nie zmieścił się na pasie

RMF24

Na lotnisku w Miami doszło do tragicznego zdarzenia. Samolot towarowy firmy Amazon nie zmieścił się na pasie, taranując samochody i zatrzymując się dopiero na pobliskim polu. Zginęło co najmniej pięć osób, a pięć kolejnych zostało rannych.

Do tragedii doszło w niedzielę wczesnym popołudniem czasu lokalnego na lotnisku w Miami. Lądujący Boeing 767-300 linii Prime Air, należącej do Amazona, nie zdołał zatrzymać się na pasie startowym. Maszyna, która leciała z San Juan w Portoryko, zjechała z pasa, taranując liczne samochody znajdujące się w pobliżu lotniska. Samolot zatrzymał się dopiero na przyległym polu, doznając poważnych uszkodzeń.

Ofiary i akcja ratunkowa

W wyniku katastrofy śmierć poniosło co najmniej pięć osób, a pięć kolejnych zostało rannych. Jak poinformowali przedstawiciele Amazona, trzy z rannych osób są w stanie krytycznym. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Strażacy z hrabstwa Miami-Dade podali, że pilot i drugi pilot zostali bezpiecznie ewakuowani, jednak silniki maszyny stanęły w płomieniach.



Wszystkie pasy startowe oraz drogi kołowania zostały natychmiast zamknięte. Federalny sekretarz transportu Sean Duffy ostrzegł podróżnych na platformie X, że muszą liczyć się ze znacznymi opóźnieniami, a nawet odwołaniami lotów.

Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy

Na razie nie są znane przyczyny wypadku. Rzecznik Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) zapowiedział wszczęcie szczegółowego śledztwa, które ma wyjaśnić okoliczności tragedii.