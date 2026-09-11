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Tragedia na drodze. 12 ofiar zderzenia minibusa z osobówką i ciężarówką

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (21:29)

12 osób zginęło w zderzeniu minibusa z samochodem osobowym oraz ciężarówką przewożącą drewno w obwodzie archangielskim na północy Rosji – informuje agencja Reutera. Wśród ofiar jest dziecko.

Tragedia na drodze. 12 ofiar zderzenia minibusa z osobówką i ciężarówką
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Jak podają lokalne władze w piątek w obwodzie archangielskim, leżącym w północnej części Rosji, doszło do tragicznego w skutkach wypadku.

Reuters, powołując się na ustalenia prorządowej agencji informacyjnej Ria Novosti, która cytuje przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych, przekazała, że w zderzeniu minibusa z osobówką i ciężarówką, która przewoziła drewno, zginęło 12 osób, a 8 zostało rannych.

Ustalono, że do wypadku doszło w momencie, gdy minibus wyprzedzał inny pojazd. Wiadomo także, że wśród ofiar wypadku jest dziecko.


Źródło: RMF24
Tagi: Rosja wypadek
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