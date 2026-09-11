Tragedia na drodze. 12 ofiar zderzenia minibusa z osobówką i ciężarówką

RMF24

12 osób zginęło w zderzeniu minibusa z samochodem osobowym oraz ciężarówką przewożącą drewno w obwodzie archangielskim na północy Rosji – informuje agencja Reutera. Wśród ofiar jest dziecko.

Jak podają lokalne władze w piątek w obwodzie archangielskim, leżącym w północnej części Rosji, doszło do tragicznego w skutkach wypadku.

Reuters, powołując się na ustalenia prorządowej agencji informacyjnej Ria Novosti, która cytuje przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych, przekazała, że w zderzeniu minibusa z osobówką i ciężarówką, która przewoziła drewno, zginęło 12 osób, a 8 zostało rannych.

Ustalono, że do wypadku doszło w momencie, gdy minibus wyprzedzał inny pojazd. Wiadomo także, że wśród ofiar wypadku jest dziecko.