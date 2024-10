Nauka musi odbywać się w komfortowych warunkach. W przeciwnym wypadku może okazać się mniej efektywna. Pamiętaj, że monitor pełni ogromną rolę ze względu na wygodę użytkowania, ale ma także określony wpływ na zdrowie Twoich oczu. Sprawdź rekomendowane modele!

Monitor HP 527sh 27"

HP 527sh to monitor o przekątnej 27 cali, który zapewnia wygodę użytkowania zarówno w pracy biurowej, jak i w domowym zaciszu. Ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1 920 x 1 080) oferuje szerokie kąty widzenia oraz naturalne odwzorowanie kolorów, co jest szczególnie istotne, jeśli pracujesz nad projektami graficznymi lub oglądasz multimedia. Odświeżanie na poziomie 100 Hz sprawia, że obraz jest płynny, co docenisz podczas oglądania filmów lub grania w gry. Czas reakcji wynoszący 1 ms to dodatkowy atut, zwłaszcza jeśli szukasz monitora do dynamicznych gier. Monitor HP 527sh został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika - oferuje regulację kąta nachylenia oraz filtr redukujący niebieskie światło, co zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałej pracy. Stylowy, minimalistyczny design oraz cienkie ramki sprawiają, że monitor doskonale wpasuje się w każde wnętrze.

Monitor MSI PRO MP273A 27"

MSI PRO MP273A to monitor stworzony z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują wydajnego urządzenia do pracy oraz rozrywki. Matryca IPS o przekątnej 27 cali i rozdzielczości Full HD (1 920 x 1 080) zapewnia szerokie kąty widzenia i żywe kolory, co znacząco podnosi komfort użytkowania. Dzięki odświeżaniu na poziomie 100 Hz oraz czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms, możesz cieszyć się płynnością obrazu podczas grania, oglądania filmów, czy pracy z grafiką. MSI PRO MP273A został wyposażony w technologię redukcji migotania oraz filtry światła niebieskiego, co chroni Twoje oczy podczas długich sesji pracy. Monitor posiada również wbudowane głośniki, dzięki czemu możesz cieszyć się multimediami, bez potrzeby dodatkowych urządzeń.

Monitor Lenovo N27q 27"

Lenovo N27q to monitor, który wyróżnia się wysoką rozdzielczością 2 560 x 1 440 (WQHD), oferując wyjątkową szczegółowość i ostrość obrazu. Przekątna 27 cali w połączeniu z matrycą IPS gwarantuje szerokie kąty widzenia oraz precyzyjne odwzorowanie kolorów, co czyni ten model idealnym dla osób pracujących z grafiką, projektowaniem lub edytowaniem wideo. Odświeżanie na poziomie 100 Hz zapewnia płynność obrazu, a czas reakcji 4 milisekund sprawia, że monitor sprawdzi się również podczas gier, czy dynamicznych scen filmowych. Lenovo N27q wyposażono w funkcje chroniące wzrok, takie jak redukcja niebieskiego światła oraz technologia Flicker-Free, co pozwala na komfortową pracę przez długie godziny.

Monitor iiyama G-Master Black Hawk G2745HSU-B1 27"

iiyama G-Master Black Hawk G2745HSU-B1 to monitor przeznaczony dla graczy, którzy oczekują wydajności i płynności działania. Ekran o przekątnej 27 cali z matrycą IPS oferuje rozdzielczość Full HD (1 920 x 1 080), co gwarantuje wyraźny i szczegółowy obraz, idealny do grania w ulubione tytuły. Monitor odświeża obraz z częstotliwością 100 Hz, co w połączeniu z czasem reakcji 1 ms zapewnia płynną rozgrywkę, nawet w dynamicznych grach. iiyama G-Master Black Hawk został wyposażony w technologię FreeSync, która eliminuje zacięcia i rwanie obrazu, co jest kluczowe dla fanów gier akcji. Funkcje ochrony wzroku takie jak redukcja migotania oraz filtr światła niebieskiego, pozwalają na długie sesje grania, bez nadmiernego zmęczenia oczu. Monitor posiada również ergonomiczne opcje regulacji kąta nachylenia.

Monitor Nitro QG240YH3bix 23,8"

Acer Nitro QG240YH3bix to kompaktowy monitor o przekątnej 23,8 cala, który oferuje doskonałą jakość obrazu w rozdzielczości Full HD (1 920 x 1 080). Wyposażony w matrycę IPS monitor gwarantuje szerokie kąty widzenia oraz naturalne kolory, co sprawia, że doskonale nadaje się do pracy, oglądania filmów, czy grania. Odświeżanie na poziomie 100 Hz oraz czas reakcji wynoszący 1 ms zapewniają płynne wyświetlanie dynamicznych treści, co czyni ten model idealnym do gier i multimediów. Monitor wspiera technologię FreeSync, która synchronizuje obraz z kartą graficzną, eliminując efekt zacinania i rwania. Dodatkowo Acer Nitro QG240YH3bix wyposażono w funkcje chroniące wzrok takie jak redukcja migotania i filtr światła niebieskiego, co znacząco zwiększa komfort pracy.

