Święta to czas radości, a skoro o niej mowa, to warto pomyśleć o rozrywce. Konsola do gier zapewni jej mnóstwo. Sprawdź, które platformy polecamy wybrać na prezent w tym roku!

Konsola Sony PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Pro to prawdziwa rewolucja w świecie gier wideo, oferująca niezwykłe możliwości dzięki potężnym podzespołom i innowacyjnym technologiom. Serce konsoli stanowi ośmiordzeniowy procesor AMD Zen 2 o taktowaniu 3,5 gigaherca oraz karta graficzna oparta na architekturze RDNA 2, zapewniająca ogromną moc obliczeniową. Jednym z kluczowych elementów PS5 jest ultraszybki dysk SSD o pojemności 2 terabajtów. Kontroler DualSense to kolejny krok naprzód w interakcji z grami. Wyposażony w haptyczne sprzężenie zwrotne i adaptacyjne spusty, dostarcza niespotykanych dotąd wrażeń dotykowych. Każdy ruch czy akcja w grze są odczuwalne w dłoniach gracza, co dodatkowo zwiększa zaangażowanie w rozgrywkę.

Konsola Xbox Series X

Xbox Series X to flagowa konsola Microsoftu, stworzona z myślą o najbardziej wymagających graczach. Dostarcza niesamowitej wydajności i grafiki na najwyższym poziomie. Konsola umożliwia płynną rozgrywkę w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, a w wybranych tytułach nawet 120 klatek, co gwarantuje niezwykle realistyczne doznania. Dzięki szybkiemu dyskowi SSD czasy ładowania gier są minimalne. Funkcja Quick Resume pozwala na przełączanie się między kilkoma grami, bez konieczności ich ponownego uruchamiania. Konsola obsługuje także ray tracing, co przekłada się na bardziej realistyczne efekty świetlne i cieniowanie w grach.

Konsola Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED to najnowsza wersja popularnej konsoli hybrydowej, łączącej w sobie zalety konsoli stacjonarnej i przenośnej. Wyróżnia się 7-calowym ekranem OLED, który oferuje żywe kolory i głęboką czerń, co znacząco podnosi jakość wyświetlanego obrazu. Biała kolorystyka dodaje urządzeniu elegancji i nowoczesnego wyglądu. W zestawie znajduje się gra "Super Mario Bros. Wonder", czyli najnowsza odsłona kultowej serii platformówek z wąsatym hydraulikiem w roli głównej. Co więcej, roczny abonament Nintendo Switch Online umożliwia dostęp do gry online z przyjaciółmi, a także do biblioteki klasycznych gier NES i SNES. Usługa oferuje również funkcję zapisu danych w chmurze, co zabezpiecza postępy w grach.

Konsola Lenovo Legion Go

Lenovo Legion Go to innowacyjna konsola przenośna, która zmienia doświadczenie gry na PC w świat mobilny. Ekran o przekątnej 8,8 cala i rozdzielczości QHD+ z częstotliwością odświeżania na poziomie 144 herców gwarantuje niezwykle płynny i wyraźny obraz. Urządzenie działa na systemie Windows 11, co pozwala na uruchamianie pełnoprawnych gier PC z platform takich jak Steam, Epic Games Store, czy Xbox Game Pass. Dzięki temu masz dostęp do ogromnej biblioteki tytułów, które możesz zabrać ze sobą wszędzie. Unikalną cechą Legion Go są odłączane kontrolery, które można wykorzystać na różne sposoby - zarówno w trybie przenośnym, jak i po podłączeniu konsoli do monitora, czy telewizora. Ergonomiczny design i precyzyjne sterowanie sprawiają, że granie jest komfortowe nawet podczas dłuższych sesji.

Konsola Sony PlayStation 5 Slim + Fortnite Cobalt Zestaw Startowy

PlayStation 5 Slim to smuklejsza i bardziej kompaktowa wersja najnowszej konsoli Sony, zachowująca jednak pełnię możliwości swojego większego odpowiednika. Dzięki mniejszym wymiarom łatwiej wpasuje się w każde wnętrze, nie tracąc przy tym na wydajności, czy funkcjonalności. W zestawie znajduje się "Fortnite Cobalt - Zestaw Startowy", który zawiera ekskluzywne elementy kosmetyczne do gry oraz wirtualną walutę V-Bucks. To idealna propozycja dla fanów jednej z najpopularniejszych gier battle royale, pozwalająca na personalizację postaci i wyróżnienie się na polu bitwy.

