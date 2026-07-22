To przez ten lot stewardesy instruują pasażerów. Po latach odnaleziono wrak

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Po ponad 70 latach od tragicznej katastrofy lotniczej u wybrzeży Portoryko odnaleziono wrak samolotu Pan Am Clipper Endeavor. To właśnie ten wypadek przyczynił się do wprowadzenia obowiązkowych instruktaży bezpieczeństwa na pokładach samolotów, które dziś są standardem w lotnictwie cywilnym.

Katastrofa, która zmieniła zasady bezpieczeństwa

Katastrofa Clipper Endeavor była punktem zwrotnym w historii lotnictwa cywilnego. Samolot rozbił się tuż po starcie, po awarii dwóch silników. Spośród pasażerów i załogi przeżyło 17 osób. Jak relacjonowali śledczym, wszyscy przeżyli zderzenie z wodą, jednak na pokładzie wybuchła panika – wielu pasażerów miało trudności ze znalezieniem kamizelek ratunkowych, a załoga nie była w stanie sprawnie uruchomić tratw ratunkowych. W ciągu kilku minut maszyna zatonęła. W sumie zginęły 52 osoby. Ciał 39 niektórych ofiar nigdy nie odnaleziono.

To wydarzenie stało się katalizatorem zmian i przyspieszyło wprowadzenie lepszego sprzętu ratunkowego oraz obowiązkowych instruktaży przed lotem – podkreśla John Cox, ekspert ds. bezpieczeństwa lotniczego, pilot i założyciel Safety Operating Systems.

Był to jeden z kamieni milowych na drodze do obecnego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie. W tamtym czasie istniała pilna potrzeba zmian – dodawał.

Lata poszukiwań

Poszukiwania wraku rozpoczęły się na nowo w 2019 roku, kiedy odnaleziono zawieszkę bagażową z feralnego lotu. Kluczowe okazały się dokumenty z Portoryko, w tym protokoły przesłuchań oraz mapa sporządzona przez pilotów wojskowych, którzy byli świadkami katastrofy. Wspólna praca ekspertów i pasjonatów historii z Air/Sea Heritage Foundation i Deep Sea Vision doprowadziła do sukcesu, którego kulisy zostaną pokazane w jednym z nadchodzących odcinków programu „Expedition Unknown” na Discovery Channel.

Odnalezienie wraku było możliwe dzięki współpracy ekspertów i wykorzystaniu najnowszych technologii. Kluczową rolę odegrał Tony Romeo, dyrektor generalny firmy Deep Sea Vision, której zespół użył zaawansowanego drona podwodnego. Poszukiwania prowadzone były na wyznaczonym, 10-milowym obszarze, a już podczas pierwszego kursu w czerwcu udało się zlokalizować kadłub i ogon samolotu.

Odkrycie wraku Clipper Endeavor daje nadzieję rodzinom ofiar innych katastrof lotniczych, takich jak zaginiony lot MH370 Malaysia Airlines. To także ważny krok w dokumentowaniu historii lotnictwa i upamiętnieniu ofiar dawnych tragedii.