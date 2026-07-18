To pierwszy taki atak. Płonie baza logistyczna „rosyjskiego Amazona”

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Ukraińskie drony zaatakowały dziś w nocy magazyny i centrum logistyczne Wildberries w rosyjskich miastach Kotowsk i Elektrostal - podają w sobotę o poranku Kyiv Post oraz Ukraińska Prawda. Wildberries to największa rosyjska platforma e-commerce typu marketplace, często nazywana „rosyjskim Amazonem” lub wschodnim odpowiednikiem AliExpress. Oferuje miliony produktów od odzieży i elektroniki po kosmetyki i artykuły gospodarstwa domowego.

Atak na Wildberries to dla Rosji bolesny cios

W nocy z piątku na sobotę Ukraina przeprowadziła kolejny atak dronowy - tym razem nie na którąś z rosyjskich rafinerii, a m.in. centrum logistyczne i dystrybucyjne Wildberries w Elektrostalu, niedaleko Moskwy. Doszło do potężnego pożaru, choć najprawdopodobniej jest on pokłosiem działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, która próbowała zestrzelić drony nad miastem. Gubernator obwodu moskiewskiego Andriejew Worobiow poinformował, że ranne zostały 24 osoby.

Obrany cel obsługuje około 10 proc. całkowitego obrotu giganta e-commerce w całej Rosji, a dym dotarł do stolicy - informuje Kyiv Post.

Atak dronowy Ukraina przeprowadziła również w mieście Kotowsk w obwodzie tambowskim Federacji Rosyjskiej. Tam także doszło do pożaru magazynu wspomnianej firmy, Wildberries. Gubernator obwodu tambowskiego Jewgienij Pierwyszow poinformował, że siedem osób zginęło, a 25 zostało rannych.

Potężny gracz gospodarczy i jeden z największych płatników podatków

Wildberries to największa rosyjska platforma e-commerce i największy sklep internetowy w Rosji. Firma została założona w 2004 roku i rozwinęła się z internetowego butiku odzieżowego do giganta technologicznego i logistycznego, w którym można kupić praktycznie wszystko, m.in. meble, tekstylia, żywność, elektronikę czy odzież, stąd określana, że jest „rosyjskim Amazonem”.

Wildberries, która obrosła w siłę szczególnie w czasie pandemii Covid-19, kiedy liczba realizowanych zakupów online gwałtowni wzrosła, jest jednym z największych pracodawców i płatników podatków w kraju.

Rosja jak zwykle uderzyła głównie w obiekty cywilne

Tej nocy w Ukrainie - w obwodach donieckim i chersońskim - w wyniku rosyjskich ataków zginęło 6 osób, a 26 zostało rannych.

Jak informuje Ukraińska Prawda, Kreml zaatakowała obiekty infrastruktury krytycznej oraz te cywilne - mieszkalne. Uszkodzone zostały m.in. wielopiętrowy blok, osiem domów, maszt telefonii komórkowej oraz samochody.