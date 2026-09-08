To najlepiej zarabiający premier świata. Teraz dostanie gigantyczną podwyżkę

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Premier Singapuru Lawrence Wong ma otrzymać podwyżkę wynoszącą 1,4 mln dolarów singapurskich, czyli około 1,1 mln dolarów amerykańskich rocznie. Po zmianach jego całkowite roczne wynagrodzenie wzrośnie do 3,6 mln dolarów singapurskich (około 2,8 mln dolarów USA) — podała BBC.

Singapurski rząd zapowiedział zmianę systemu wynagradzania ministrów oraz najważniejszych osób pełniących funkcje publiczne. Podstawowy pakiet płac dla ministrów ma wzrosnąć z około 1,1 mln do 1,2 mln dolarów singapurskich rocznie.

Ostateczne pensje mają być jednak wyższe i zależeć m.in. od efektów pracy rządu. Część wynagrodzenia będzie uzależniona od wskaźników gospodarczych, takich jak stopa bezrobocia, wzrost dochodów i PKB.

Lawrence Wong, który już przed zapowiadaną zmianą był najlepiej opłacanym liderem politycznym na świecie, zapowiedział, że przez pięć lat będzie przekazywał wartość podwyżki na cele charytatywne.

Rząd: Chodzi o pozyskiwanie kompetentnych ludzi i walkę z korupcją

Premier przekonywał, że wysokie wynagrodzenia dla członków rządu mają ułatwiać namawianie do wejścia do polityki doświadczonych menedżerów. Jak zaznaczył, państwo nie jest w stanie dorównać zarobkom oferowanym najlepszym specjalistom w biznesie, ale może zniwelować finansową barierę związaną z rezygnacją z dotychczasowej kariery.

Władze Singapuru od lat argumentują też, że wysokie płace dla ministrów zmniejszają ryzyko korupcji. Faktycznie, kraj regularnie zajmuje czołowe miejsca w indeksie percepcji korupcji publikowanym przez Transparency International.

Decyzja wywołała jednak krytyczne reakcje części mieszkańców. W internecie pojawiły się komentarze, że podwyżka jest oderwana od codziennych problemów społeczeństwa — obaw o miejsca pracy, zwolnienia, sytuację absolwentów i rosnące koszty życia.

Według danych przytoczonych przez BBC mediana miesięcznych dochodów w Singapurze wynosi 5775 dolarów singapurskich. Jednocześnie w ostatnim kwartale liczba zwolnień grupowych w kraju była najwyższa od ponad pięciu lat.

Spór o pensje polityków nie jest w Singapurze nowy. Po wyborach parlamentarnych w 2011 roku, gdy rządząca Partia Akcji Ludowej uzyskała najsłabszy wynik od dekad, władze obniżyły wynagrodzenia ministrów. Jednym z tematów budzących wówczas niezadowolenie wyborców były właśnie wysokie zarobki przedstawicieli rządu.

Najlepiej opłacany przywódca świata

Wong jest najlepiej opłacanym przywódcą na świecie. Na kolejnym miejscu znajduje się szef rządu Hongkongu John Lee, który zarabia około 719 tys. dolarów rocznie, a na trzecim prezydent Szwajcarii Guy Parmelin z zarobkami rzędu 606 tys. dolarów.

Dla porównania prezydent USA Donald Trump zarabia 400 000 dolarów rocznie, podczas gdy brytyjski premier Andy Burnham zarabia 230 000 dolarów. Wynagrodzenie roczne Donalda Tuska wynosi około 340 tys. zł (wliczając w to dietę parlamentarną i dochody z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), czyli około 92 tys. dolarów.